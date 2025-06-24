Миллиардер из ХМАО пригласил на юбилей компании группу «Рождество» и Ани Лорак

Миллиардер из ХМАО Ярослав Мельник, организовывавший балы в Москве, с размахом отметил юбилей своей компании «Экотон». В числе VIP-гостей были замечены окружные политэлиты, а на корпоратив прилетела Ани Лорак.
«Празднование длилось два дня. В Пыть-яхе для коллектива предприятия выступала группа „Рождество“. А на следующий день торжества перенеслись в Сургут, где был арендован развлекательный комплекс. В числе VIP-гостей были замечены члены югорского правительства, окружные депутаты и мэры. А пела для политэлит Ани Лорак, которая специально прилетела на корпоратив», — сообщает инсайдер.
Пост с выступлением «Рождества» опубликовала в своем telegram-канале супруга Мельника Татьяна. Компания 20 июня отметила 20 лет.
Ранее URA.RU писало, что Татьяна Мельник, жена владельца крупной югорской нефтесервисной компании «Экотон» Ярослава Мельника, закатила вечеринку в северном стиле после бала в Москве. Для посетителей под бубен танцевали аборигены, а самым зрелищным гостем для москвичей стал живой медведь.
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