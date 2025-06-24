Миллиардер из ХМАО пригласил на юбилей компании группу «Рождество» и Ани Лорак

Компания «Экотон» из ХМАО отметила юбилей концертами Ани Лорак и «Рождества»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ани Лорак пела на корпоративе «Экотона»
Ани Лорак пела на корпоративе «Экотона» Фото:

Миллиардер из ХМАО Ярослав Мельник, организовывавший балы в Москве, с размахом отметил юбилей своей компании «Экотон». В числе VIP-гостей были замечены окружные политэлиты, а на корпоратив прилетела Ани Лорак.

«Празднование длилось два дня. В Пыть-яхе для коллектива предприятия выступала группа „Рождество“. А на следующий день торжества перенеслись в Сургут, где был арендован развлекательный комплекс. В числе VIP-гостей были замечены члены югорского правительства, окружные депутаты и мэры. А пела для политэлит Ани Лорак, которая специально прилетела на корпоратив», — сообщает инсайдер.

Пост с выступлением «Рождества» опубликовала в своем telegram-канале супруга Мельника Татьяна. Компания 20 июня отметила 20 лет.

Ранее URA.RU писало, что Татьяна Мельник, жена владельца крупной югорской нефтесервисной компании «Экотон» Ярослава Мельника, закатила вечеринку в северном стиле после бала в Москве. Для посетителей под бубен танцевали аборигены, а самым зрелищным гостем для москвичей стал живой медведь.

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Миллиардер из ХМАО Ярослав Мельник, организовывавший балы в Москве, с размахом отметил юбилей своей компании «Экотон». В числе VIP-гостей были замечены окружные политэлиты, а на корпоратив прилетела Ани Лорак. «Празднование длилось два дня. В Пыть-яхе для коллектива предприятия выступала группа „Рождество“. А на следующий день торжества перенеслись в Сургут, где был арендован развлекательный комплекс. В числе VIP-гостей были замечены члены югорского правительства, окружные депутаты и мэры. А пела для политэлит Ани Лорак, которая специально прилетела на корпоратив», — сообщает инсайдер. Пост с выступлением «Рождества» опубликовала в своем telegram-канале супруга Мельника Татьяна. Компания 20 июня отметила 20 лет. Ранее URA.RU писало, что Татьяна Мельник, жена владельца крупной югорской нефтесервисной компании «Экотон» Ярослава Мельника, закатила вечеринку в северном стиле после бала в Москве. Для посетителей под бубен танцевали аборигены, а самым зрелищным гостем для москвичей стал живой медведь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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