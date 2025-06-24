Владимир Путин присвоил аэропорту Иваново имя советского военачальника

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Путин подписал указ о присвоении аэропорту в Иваново имени выдающегося военачальника Василевского
Путин подписал указ о присвоении аэропорту в Иваново имени выдающегося военачальника Василевского Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту города Иваново (Южный) имени в честь выдающегося маршала СССР Александра Василевского. В годы Великой Отечественной и Советско-японской войн он дважды был удостоен звания Героя Советского Союза. 

«В соответствии с п. 1 указа президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. №681 „О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством“ постановляю: присвоить аэропорту Иваново (Южный) имя А.М. Василевского», — говорится в документе. Он размещен на  портале публикования правовых актов. 

Александр Василевский родился 30 сентября 1895 года (18 сентября по юлианскому календарю) в селе Новая Гольчиха (Костромская губерния Российской империи). Сейчас населенный пункт входит в состав города Вичуга Ивановской области. В период Великой Отечественной войны Василевский занимал пост начальника Генштаба и командовал 3-м Белорусским фронтом. Позже, в ходе Советско-японской войны, он возглавлял советскую армию на Дальнем Востоке. Кроме того, с 1949 по 1953 годы Александр Василевский занимал пост министра вооруженных сил СССР. За выдающиеся боевые заслуги он был дважды удостоен звания Героя Советского Союза.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту города Иваново (Южный) имени в честь выдающегося маршала СССР Александра Василевского. В годы Великой Отечественной и Советско-японской войн он дважды был удостоен звания Героя Советского Союза.  «В соответствии с п. 1 указа президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. №681 „О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством“ постановляю: присвоить аэропорту Иваново (Южный) имя А.М. Василевского», — говорится в документе. Он размещен на  портале публикования правовых актов.  Александр Василевский родился 30 сентября 1895 года (18 сентября по юлианскому календарю) в селе Новая Гольчиха (Костромская губерния Российской империи). Сейчас населенный пункт входит в состав города Вичуга Ивановской области. В период Великой Отечественной войны Василевский занимал пост начальника Генштаба и командовал 3-м Белорусским фронтом. Позже, в ходе Советско-японской войны, он возглавлял советскую армию на Дальнем Востоке. Кроме того, с 1949 по 1953 годы Александр Василевский занимал пост министра вооруженных сил СССР. За выдающиеся боевые заслуги он был дважды удостоен звания Героя Советского Союза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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