Машинист, погибший в теракте в Брянске, посмертно награжден орденом Мужества

Президент наградил орденом Мужества машиниста Павла Мишина, проявившего самоотверженность и погибшего в результате террористического акта на железнодорожной линии в Брянской области. Об этом сообщается в указе президента РФ.
«...Наградить орденом Мужества Мишина Павла Николаевича машиниста тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Брянск-2 Московской дирекции тяги Дирекции тяги филиала открытого акционерного общества „Российские железные дороги“, — говорится в указе президента, опубликованном на сайте официального публикования правовых актов. Там уточняется, что он удостоен награды за проявленные мужество и самоотверженность при исполнении служебных и гражданских обязанностей. Орден присужден Мишину посмертно.
В ночь на 1 июня в Брянской области произошло обрушение моста на проходящий под ним пассажирский поезд №86, следовавший по маршруту «Климов — Москва». Глава региона Александр Богомаз заявил, что причиной инцидента стал подрыв моста. В результате происшествия пострадали 104 человека.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.