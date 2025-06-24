Машинист, погибший в теракте в Брянске, посмертно награжден орденом Мужества

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Мишин получил награду посмертно
Мишин получил награду посмертно Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Президент наградил орденом Мужества машиниста Павла Мишина, проявившего самоотверженность и погибшего в результате террористического акта на железнодорожной линии в Брянской области. Об этом сообщается в указе президента РФ.

«...Наградить орденом Мужества Мишина Павла Николаевича машиниста тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Брянск-2 Московской дирекции тяги Дирекции тяги филиала открытого акционерного общества „Российские железные дороги“, — говорится в указе президента, опубликованном на сайте официального публикования правовых актов. Там уточняется, что он удостоен награды за проявленные мужество и самоотверженность при исполнении служебных и гражданских обязанностей. Орден присужден Мишину посмертно.

В ночь на 1 июня в Брянской области произошло обрушение моста на проходящий под ним пассажирский поезд №86, следовавший по маршруту «Климов — Москва». Глава региона Александр Богомаз заявил, что причиной инцидента стал подрыв моста. В результате происшествия пострадали 104 человека.

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Президент наградил орденом Мужества машиниста Павла Мишина, проявившего самоотверженность и погибшего в результате террористического акта на железнодорожной линии в Брянской области. Об этом сообщается в указе президента РФ. «...Наградить орденом Мужества Мишина Павла Николаевича машиниста тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Брянск-2 Московской дирекции тяги Дирекции тяги филиала открытого акционерного общества „Российские железные дороги“, — говорится в указе президента, опубликованном на сайте официального публикования правовых актов. Там уточняется, что он удостоен награды за проявленные мужество и самоотверженность при исполнении служебных и гражданских обязанностей. Орден присужден Мишину посмертно. В ночь на 1 июня в Брянской области произошло обрушение моста на проходящий под ним пассажирский поезд №86, следовавший по маршруту «Климов — Москва». Глава региона Александр Богомаз заявил, что причиной инцидента стал подрыв моста. В результате происшествия пострадали 104 человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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