Mash: в Казани сбили несколько беспилотников

Над территорией Казани было уничтожено несколько беспилотников. Об этом сообщил telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев.
«Несколько беспилотников сбили над Казанью», — написал telegram-канал. Там же опубликовано видео, на котором запечатлен беспилотник в небе. Кроме того, в чатах жители Авиастроительного района города сообщают, что услышали шум, напоминающий взрыв.
С 13:00 до 16:05 по московскому времени системы ПВО сбили 18 украинских беспилотников самолетного типа над пятью регионами России. Семь дронов уничтожили в Воронежской области, пять — в Ульяновской, по два — в Пензенской и Курской, по одному — в Белгородской и Саратовской областях, передает «360.ru».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.