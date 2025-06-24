Mash: в Казани сбили несколько беспилотников

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Беспилотник над Казанью сняли на видео
Беспилотник над Казанью сняли на видео Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над территорией Казани было уничтожено несколько беспилотников. Об этом сообщил telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев. 

«Несколько беспилотников сбили над Казанью», — написал telegram-канал. Там же опубликовано видео, на котором запечатлен беспилотник в небе. Кроме того, в чатах жители Авиастроительного района города сообщают, что услышали шум, напоминающий взрыв.

С 13:00 до 16:05 по московскому времени системы ПВО сбили 18 украинских беспилотников самолетного типа над пятью регионами России. Семь дронов уничтожили в Воронежской области, пять — в Ульяновской, по два — в Пензенской и Курской, по одному — в Белгородской и Саратовской областях, передает «360.ru».

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Над территорией Казани было уничтожено несколько беспилотников. Об этом сообщил telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев.  «Несколько беспилотников сбили над Казанью», — написал telegram-канал. Там же опубликовано видео, на котором запечатлен беспилотник в небе. Кроме того, в чатах жители Авиастроительного района города сообщают, что услышали шум, напоминающий взрыв. С 13:00 до 16:05 по московскому времени системы ПВО сбили 18 украинских беспилотников самолетного типа над пятью регионами России. Семь дронов уничтожили в Воронежской области, пять — в Ульяновской, по два — в Пензенской и Курской, по одному — в Белгородской и Саратовской областях, передает «360.ru».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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