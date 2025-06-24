24 июня 2025

СК: мужчине, бросившему ребенка на пол в Шереметьево, предъявили обвинения

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи намерены добиться заключения обвиняемого под стражу
Следователи намерены добиться заключения обвиняемого под стражу Фото:
новость из сюжета
Мужчина швырнул ребенка об пол в Шереметьево, малыш в коме

В Московской области предъявлено обвинение гражданину Белоруссии по факту покушения на убийство двухлетнего ребенка, которое произошло в зоне прилета аэропорта Шереметьево. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. 

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области 31-летнему иностранному гражданину предъявлено обвинение в покушении на убийство двухлетнего ребенка. Обвиняемый сообщил следователю, что находился в аэропорту транзитом, ожидая пересадку на последующий рейс в ближнее зарубежье. Объяснить причины своего поступка обвиняемый не смог», — уточнили в telegram-канале СК.

В ходе расследования у мужчины были изъяты телефон, предметы одежды и взяты образцы крови для проведения соответствующих экспертиз. Следователи продолжают допрашивать свидетелей и устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Нападение на двухлетнего ребенка произошло 24 июня. Гражданин Белоруссии поднял малыша на руки, после чего швырнул об пол. Установлено, что мужчина был в состоянии наркотического опьянения. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.

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В Московской области предъявлено обвинение гражданину Белоруссии по факту покушения на убийство двухлетнего ребенка, которое произошло в зоне прилета аэропорта Шереметьево. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.  «Следственными органами ГСУ СК России по Московской области 31-летнему иностранному гражданину предъявлено обвинение в покушении на убийство двухлетнего ребенка. Обвиняемый сообщил следователю, что находился в аэропорту транзитом, ожидая пересадку на последующий рейс в ближнее зарубежье. Объяснить причины своего поступка обвиняемый не смог», — уточнили в telegram-канале СК. В ходе расследования у мужчины были изъяты телефон, предметы одежды и взяты образцы крови для проведения соответствующих экспертиз. Следователи продолжают допрашивать свидетелей и устанавливать все обстоятельства произошедшего. Нападение на двухлетнего ребенка произошло 24 июня. Гражданин Белоруссии поднял малыша на руки, после чего швырнул об пол. Установлено, что мужчина был в состоянии наркотического опьянения. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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