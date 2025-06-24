24 июня 2025

Ориентир — Глухой остров: землю в необитаемом районе предлагают приобрести челябинцам. Фото

В Кусинском районе продают участок под глэмпинг или ферму за 2,8 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Земельный участок находится около реки Ай
Земельный участок находится около реки Ай Фото:

В Кусинском районе Челябинской области выставлен на продажу земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 70 гектаров. Он находится в экологически чистой местности, в пяти километрах от малонаселенной деревни Глухой остров. Владелец предлагает организовать там ферму с пастбищами или глэмпинг. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений.

«Идеальное место под ферму. Есть столбы с электричеством. Выход на две реки — Ай и Бейдинка. Можно сделать глэмпинг. Продажа в связи с переездом», — говорится на сайте «Авито».

Владелец уточнил, что на территории участка имеется более двух тысяч кубометров леса, который покупатель сможет использовать для строительства и отопления временных построек, а также для создания загонов для скота. Имеются дополнительные пастбища и сенокосные площади.

Стоимость участка составляет 40 тысяч рублей за гектар. Продавец готов рассмотреть обмен на автомобиль. Также предлагается дополнительная территория площадью 10 гектаров с береговой линией на реке Ай и запасами древесины сосны и березы.

Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году на озере Иртяш на продажу выставили остров Светляк за 50 миллионов рублей. Площадь территории составляла 1,2 га. 

Участок находится неподалеку от рек Ай и Бейдинка
Участок находится неподалеку от рек Ай и Бейдинка
Фото:

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В Кусинском районе Челябинской области выставлен на продажу земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 70 гектаров. Он находится в экологически чистой местности, в пяти километрах от малонаселенной деревни Глухой остров. Владелец предлагает организовать там ферму с пастбищами или глэмпинг. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений. «Идеальное место под ферму. Есть столбы с электричеством. Выход на две реки — Ай и Бейдинка. Можно сделать глэмпинг. Продажа в связи с переездом», — говорится на сайте «Авито». Владелец уточнил, что на территории участка имеется более двух тысяч кубометров леса, который покупатель сможет использовать для строительства и отопления временных построек, а также для создания загонов для скота. Имеются дополнительные пастбища и сенокосные площади. Стоимость участка составляет 40 тысяч рублей за гектар. Продавец готов рассмотреть обмен на автомобиль. Также предлагается дополнительная территория площадью 10 гектаров с береговой линией на реке Ай и запасами древесины сосны и березы. Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году на озере Иртяш на продажу выставили остров Светляк за 50 миллионов рублей. Площадь территории составляла 1,2 га. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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