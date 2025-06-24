В Кусинском районе Челябинской области выставлен на продажу земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 70 гектаров. Он находится в экологически чистой местности, в пяти километрах от малонаселенной деревни Глухой остров. Владелец предлагает организовать там ферму с пастбищами или глэмпинг. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений.
«Идеальное место под ферму. Есть столбы с электричеством. Выход на две реки — Ай и Бейдинка. Можно сделать глэмпинг. Продажа в связи с переездом», — говорится на сайте «Авито».
Владелец уточнил, что на территории участка имеется более двух тысяч кубометров леса, который покупатель сможет использовать для строительства и отопления временных построек, а также для создания загонов для скота. Имеются дополнительные пастбища и сенокосные площади.
Стоимость участка составляет 40 тысяч рублей за гектар. Продавец готов рассмотреть обмен на автомобиль. Также предлагается дополнительная территория площадью 10 гектаров с береговой линией на реке Ай и запасами древесины сосны и березы.
Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году на озере Иртяш на продажу выставили остров Светляк за 50 миллионов рублей. Площадь территории составляла 1,2 га.
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