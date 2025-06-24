24 июня 2025

Путин наградил медалями родителей из Свердловской области

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Пару отблагодарили за вклад в институт семьи
Пару отблагодарили за вклад в институт семьи Фото:

Президент России Владимир Путин наградил медалями ордена "Родительская слава" пару из Свердловской области. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

"За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить медалью ордена "Родительская слава" Молоковых Сергея Викторовича и Бакыт Шонтаевну", — говорится в указе. Документ подписан 24 июня 2025 года.

Ранее наградой президента были удостоены трое свердловчан. Уроженцев Среднего Урала отблагодарили за добросовестную и многолетнюю работу.

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Президент России Владимир Путин наградил медалями ордена "Родительская слава" пару из Свердловской области. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации. "За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить медалью ордена "Родительская слава" Молоковых Сергея Викторовича и Бакыт Шонтаевну", — говорится в указе. Документ подписан 24 июня 2025 года. Ранее наградой президента были удостоены трое свердловчан. Уроженцев Среднего Урала отблагодарили за добросовестную и многолетнюю работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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