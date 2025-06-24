Путин наградил медалями родителей из Свердловской области

Пару отблагодарили за вклад в институт семьи
Президент России Владимир Путин наградил медалями ордена "Родительская слава" пару из Свердловской области. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.
"За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить медалью ордена "Родительская слава" Молоковых Сергея Викторовича и Бакыт Шонтаевну", — говорится в указе. Документ подписан 24 июня 2025 года.
Ранее наградой президента были удостоены трое свердловчан. Уроженцев Среднего Урала отблагодарили за добросовестную и многолетнюю работу.
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