В Каменске-Уральском (Свердловская область) произошло смертельное ДТП. На перекрестке Кадочникова и проспекта Победы столкнулись две машины, рассказали очевидцы.
Авария произошла поздним вечером 24 июня. «Столкновение двух автомобилей. Перевернут второй автомобиль. Проводят аварийно-спасательные работы по извлечению человека», — сообщили в telegram-канале «Радиоперехват Каменск-Уральский».
Еще одному пострадавшему медики смогли оказать первую помощь. Второй пассажир скончался на месте.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию Свердловской области. Ответ ожидается.
Этим же днем на ЕКАД фура на скорости влетела в иномарки, стоящие в пробке. В результате аварии пострадали три человека.
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