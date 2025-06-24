24 июня 2025

Человек насмерть разбился в аварии в Каменске-Уральском. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительно, один из водителей не справился с управлением
Предварительно, один из водителей не справился с управлением Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) произошло смертельное ДТП. На перекрестке Кадочникова и проспекта Победы столкнулись две машины, рассказали очевидцы.

Авария произошла поздним вечером 24 июня. «Столкновение двух автомобилей. Перевернут второй автомобиль. Проводят аварийно-спасательные работы по извлечению человека», — сообщили в telegram-канале «Радиоперехват Каменск-Уральский».

Еще одному пострадавшему медики смогли оказать первую помощь. Второй пассажир скончался на месте.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию Свердловской области. Ответ ожидается.

Этим же днем на ЕКАД фура на скорости влетела в иномарки, стоящие в пробке. В результате аварии пострадали три человека.

Перевернутое авто на месте аварии
Перевернутое авто на месте аварии
Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) произошло смертельное ДТП. На перекрестке Кадочникова и проспекта Победы столкнулись две машины, рассказали очевидцы. Авария произошла поздним вечером 24 июня. «Столкновение двух автомобилей. Перевернут второй автомобиль. Проводят аварийно-спасательные работы по извлечению человека», — сообщили в telegram-канале «Радиоперехват Каменск-Уральский». Еще одному пострадавшему медики смогли оказать первую помощь. Второй пассажир скончался на месте. Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию Свердловской области. Ответ ожидается. Этим же днем на ЕКАД фура на скорости влетела в иномарки, стоящие в пробке. В результате аварии пострадали три человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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