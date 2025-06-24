Часть россиян получат субсидии на оплату ЖКХ

На получение государственной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) могут рассчитывать пенсионеры, инвалиды, малоимущие семьи, а также семьи участников СВО. Об этом заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
«Право на получение субсидии имеют граждане РФ, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают установленную долю от совокупного дохода семьи. Получателями могут быть как собственники жилья, так и наниматели по договорам соцнайма. В первую очередь это пенсионеры, малоимущие семьи, многодетные, инвалиды, а также семьи участников СВО», — процитировало Якубовского РИА Новости.
По словам депутата, федеральный норматив составляет не более 22% от общего дохода семьи. Если фактические расходы на оплату ЖКУ превышают этот порог, гражданин вправе подать заявление на получение субсидии. Для ее оформления необходимо обратиться через портал «Госуслуги», в многофункциональный центр (МФЦ) или отделение социальной защиты по месту жительства.
Как сообщало URA.RU ранее, с 1 июля 2025 года в России произойдет плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в среднем на 11,9%. В связи с этим возможность оформления субсидий на оплату ЖКУ для социально уязвимых категорий граждан сохраняется.
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