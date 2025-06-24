Пермские предприятия космического сегмента впервые отчитались о прибыли

Два ведущих прикамских предприятия, представляющих ракетно-космическую отрасль, впервые за несколько лет показали чистую прибыль. АО «Протон-ПМ» и НПО «Искра» по итогу 2024 года увеличили выручку примерно на 3 млрд рублей каждое, указано в финансовом отчете компаний.
«В прошлом году чистая прибыль НПО „Искра“ превысила 314,3 млн рублей. Это лучший результат компании с 2019 года. 2023 год общество завершило с чистым убытком 2,75 млрд рублей. Также впервые за несколько лет о чистой прибыли отчитался крупный завод АО „Протон-ПМ“. Был зафиксирован показатель в 20,76 млн рублей. Годом ранее предприятие показало чистый убыток в размере 872,9 млн рублей», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье».
В своем сегменте АО считается одним из крупнейших предприятий России. Сейчас на заводе изготавливают узлы и агрегаты двигателя РД-191 для ракет-носителей «Ангара». НПО специализируется на выпуске оборудования для топливно-энергетического комплекса и продукции ракетно-космического назначения. В их числе твердотопливные ракетные двигатели.
URA.RU уже рассказывало про другие промышленные предприятия региона, которые по итогам 2024 года продемонстрировали положительную динамику. Так, пермский «Химпром» зафиксировал чистую прибыль в 902 млн рублей, а поставщик нефтехимии «МетаПермь» увеличил выручку до 3 млрд рублей.
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