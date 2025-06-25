«Известия»: Twitch готовится к уходу из России

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Онлайн-платформа может перестать работать в РФ
Онлайн-платформа может перестать работать в РФ Фото:

Стриминговый сервис Twitch может официально прекратить работу в РФ. Об этом заявил IT-обозреватель Сергей Поморцев после новых ограничений платформы для российских пользователей.

«Платформа может покинуть Россию официально. По аналогичному сценарию она ушла из Южной Кореи в феврале 2024 года», — процитировали Поморцева «Известия».

Издание напомнило, что недавно Twitch ввел дополнительные ограничения для зрителей и авторов контента из РФ. Теперь им недоступны высокие разрешения FullHD и 4K (1080p и 1440p). В качестве причины введения ограничений представители платформы указали нецелесообразность коммерческой поддержки российского региона.

Как сообщало URA.RU ранее, на территории России отмечаются перебои в функционировании игрового сервиса Steam. 70% сообщивших о сбоях пожаловались на проблемы в работе сервиса в целом, а не отдельной его версии — мобильной или компьютерной. Ранее, 11 июня, сообщалось о масштабных сбоях в работе зарубежных интернет-сервисов, включая Google, Twitch и Cloudflare, которые затронули пользователей не только в России, но и в ряде европейских стран.

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Стриминговый сервис Twitch может официально прекратить работу в РФ. Об этом заявил IT-обозреватель Сергей Поморцев после новых ограничений платформы для российских пользователей. «Платформа может покинуть Россию официально. По аналогичному сценарию она ушла из Южной Кореи в феврале 2024 года», — процитировали Поморцева «Известия». Издание напомнило, что недавно Twitch ввел дополнительные ограничения для зрителей и авторов контента из РФ. Теперь им недоступны высокие разрешения FullHD и 4K (1080p и 1440p). В качестве причины введения ограничений представители платформы указали нецелесообразность коммерческой поддержки российского региона. Как сообщало URA.RU ранее, на территории России отмечаются перебои в функционировании игрового сервиса Steam. 70% сообщивших о сбоях пожаловались на проблемы в работе сервиса в целом, а не отдельной его версии — мобильной или компьютерной. Ранее, 11 июня, сообщалось о масштабных сбоях в работе зарубежных интернет-сервисов, включая Google, Twitch и Cloudflare, которые затронули пользователей не только в России, но и в ряде европейских стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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