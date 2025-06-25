Командиры частей получили право назначать дисциплинарный арест на СВО

Командиры воинских частей получили право самостоятельно назначать дисциплинарный арест военнослужащим, совершившим грубые дисциплинарные проступки в ходе специальной военной операции. Об этом говорится в президентском указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
«Дисциплинарный арест назначается по решению командира воинской части (начальника органа управления другими войсками), начальника органа военной полиции или начальника гарнизона за совершение военнослужащим грубого дисциплинарного проступка», — говорится в документе. Ранее по действующему Дисциплинарному уставу Вооруженных сил РФ решение о дисциплинарном аресте принимал только судья гарнизонного военного суда.
При этом для снятия ареста установлены конкретные сроки: с солдат и матросов — не ранее чем через три месяца после исполнения наказания, с сержантов и старшин — не ранее чем через шесть месяцев, с прапорщиков и мичманов — не ранее чем через год, при условии отсутствия новых дисциплинарных проступков.
В сентябре 2024 года Минобороны уже предлагало подобный законопроект. Предполагалось, что военнослужащих можно будет отправлять на гаупвахту на 30 дней без решения суда.
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