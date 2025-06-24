24 июня 2025

Пермячка отсудила деньги за поездку, отмененную из-за теракта в «Крокусе»

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Суд признал теракт весомым основанием для отказа от туристической поездки
Суд признал теракт весомым основанием для отказа от туристической поездки Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Жительница Перми выиграла суд у туроператора, добившись полного возврата денег за школьную экскурсию в Москву, отмененную из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Мать несовершеннолетней девочки отказалась от поездки за день до выезда из-за опасений после трагедии в Подмосковье, пояснили специалисты судебного участка №2 Индустриального района города.

«Суд, принимая во внимание, что пункт договора относительно возврата денежных средств в случае отказа от поездки за один день нарушает права потребителя, признал его недействительным. Ввиду отсутствия в материалах дела фактически понесенных расходов на туриста денежные средства, уплаченные за поездку, должны быть возвращены в полном объеме», — на заключение ведомства ссылается perm.aif.ru.

Женщина заранее уведомила компанию о своем решении и потребовала вернуть все деньги. Туроператор компенсировал только стоимость железнодорожных билетов, отказавшись возвращать остальные средства. Тогда жительница Перми пошла в суд.

Турфирма пыталась обжаловать итоговое решение. Но прошение оставили без удовлетворения.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. В результате нападения на концертный зал погибли 149 человек, 609 получили ранения, один пропал без вести. Ущерб оценили в 6 млрд рублей.

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Жительница Перми выиграла суд у туроператора, добившись полного возврата денег за школьную экскурсию в Москву, отмененную из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Мать несовершеннолетней девочки отказалась от поездки за день до выезда из-за опасений после трагедии в Подмосковье, пояснили специалисты судебного участка №2 Индустриального района города. «Суд, принимая во внимание, что пункт договора относительно возврата денежных средств в случае отказа от поездки за один день нарушает права потребителя, признал его недействительным. Ввиду отсутствия в материалах дела фактически понесенных расходов на туриста денежные средства, уплаченные за поездку, должны быть возвращены в полном объеме», — на заключение ведомства ссылается perm.aif.ru. Женщина заранее уведомила компанию о своем решении и потребовала вернуть все деньги. Туроператор компенсировал только стоимость железнодорожных билетов, отказавшись возвращать остальные средства. Тогда жительница Перми пошла в суд. Турфирма пыталась обжаловать итоговое решение. Но прошение оставили без удовлетворения. Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. В результате нападения на концертный зал погибли 149 человек, 609 получили ранения, один пропал без вести. Ущерб оценили в 6 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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