Генеральный директор акционерного общества «Каюм Нефть», ранее входившего в холдинг «Русь-Ойл» бизнесмена Алексея Хотина, обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 1,8 млрд рублей. Окружной СК завершил расследование дела, а прокуратура Югры утвердила обвинительное заключение.
«Следствием установлено, что обвиняемый, являясь генеральным директором коммерческой организации, в период времени с 2019 по 2022 год уклонился от уплаты в бюджет РФ налоговых обязательств на общую сумму свыше 1,8 млрд рублей. По уголовному делу следователем собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд», — указано в публикациях ведомств на официальных сайтах.
Следствие установило, что глава нефтяной компании в течение трех лет подделывал налоговую отчетность. Он указал в декларациях, что якобы заказал работы у фиктивных фирм, чтобы уменьшить налоги. В итоге государство недополучило больше 1,8 млрд рублей. Позже он добровольно вернул почти всю сумму, включая штрафы. Но уголовное дело все равно дошло до суда. В рамках расследования арестовано имущество компании на сумму более 500 млн рублей.
Компания «Каюм Нефть» зарегистрирована в Югре, она занималась добычей нефти. Ранее предприятие входило в холдинг «Русь-Ойл», который контролировал Хотин. Холдинг объединял несколько нефтяных активов в ХМАО и считался одним из крупнейших частных игроков в отрасли. Владелец компании в 2022 году был осужден за растрату в крупном размере. После ареста и вынесения приговора его бизнес начал разваливаться.
Ранее URA.RU писало, что «Каюм Нефть» проходит процедуру банкротства. Налоговая служба выявила крупные недоимки и арестовала счета предприятия. Сейчас компания утратила былое значение в отрасли и фактически прекратила деятельность, а ее дела рассматриваются в арбитражных и уголовных судах.
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