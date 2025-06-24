Власти Ханты-Мансийска назвали сроки ремонта дома, пострадавшего от неудавшегося теракта

Ремонт многоквартирного дома на улице Промышленная, 9а в Ханты-Мансийске, пострадавшего от взрыва в апреле, выполнен более чем наполовину, сообщил глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин. Строители планируют завершить реконструкцию к сентябрю.
«На первом этаже уже заменены электросети и системы отопления, восстановлены стены между комнатами и квартирами, произведен монтаж новых оконных рам и стеклопакетов. В подъездах уложена плитка, оштукатурены и зашпатлеваны стены. Фасад здания обновили и дополнительно утеплили. Сейчас ведется обустройство финального „мокрого фасада“ и монтаж отопительной системы в подвальном помещении», — написал Ряшин в своем telegram-канале.
Семьям, которые нуждались во временном жилье, предоставили муниципальные квартиры маневренного фонда, а из бюджета им начислили выплаты. Работы должны завершить вовремя, а жители смогут вернуться в свои квартиры осенью текущего года.
Ранее URA.RU рассказывало, что 12 апреля в многоэтажке произошел взрыв и разгорелся пожар. Спасатели эвакуировали из здания 35 человек, троим из них понадобилась медпомощь. По версии следственного комитета и ФСБ причиной взрыва стал неудавшийся теракт украинских спецслужб.
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