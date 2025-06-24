24 июня 2025

Стало известно, куда трудоустроился бывший главный архитектор Перми

Бывший главный архитектор Перми Лапшин нашел работу в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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В новой организации Лапшин занял пост заместителя генерального директора
В новой организации Лапшин занял пост заместителя генерального директора Фото:

Дмитрий Лапшин, ранее занимавший пост главного архитектора Перми, покинул должность в уральской девелоперской компании R1 Development и перешел на работу в Акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития „Гипрогор“».

«В новой организации Лапшин занял пост заместителя генерального директора. В связи с этим он переехал в Москву», — сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник. 

URA.RU писало о том, что Дмитрий Лапшин ушел с должности главного архитектора Перми в июне 2024 года, имея за плечами более 25 лет профессионального опыта в области архитектуры. С 2013 года он исполнял обязанности руководителя, а затем возглавлял департамент градостроительства и архитектуры администрации города.

Позднее Лапшин был назначен заместителем начальника департамента, продолжая исполнять функции главного архитектора Перми. После ухода из администрации он работал руководителем проектов в компании R1 Development, специализирующейся на строительстве индустриально-логистического парка во Фролах совместно с группой компаний «Брозэкс».

Лапшин является автором архитектурных решений памятников изобретателю радио Попову, открывшему нефтяное месторождение в Пермском крае Преображенскому и князю Михаилу Романову. Также он является обладателем медали Союза архитекторов России «За высокий профессионализм в архитектуре» имени Щусева.

АО «Гипрогор» считается одной из ведущих российских проектных организаций, осуществляющих деятельность в сфере градостроительного планирования. Компания принимала участие в разработке проектов для Олимпийских игр в Сочи, саммита АТЭС, восстановлении Чеченской Республики, а также реализовывала проекты в Республике Крым и других регионах страны.

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Дмитрий Лапшин, ранее занимавший пост главного архитектора Перми, покинул должность в уральской девелоперской компании R1 Development и перешел на работу в Акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития „Гипрогор“». «В новой организации Лапшин занял пост заместителя генерального директора. В связи с этим он переехал в Москву», — сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник.  URA.RU писало о том, что Дмитрий Лапшин ушел с должности главного архитектора Перми в июне 2024 года, имея за плечами более 25 лет профессионального опыта в области архитектуры. С 2013 года он исполнял обязанности руководителя, а затем возглавлял департамент градостроительства и архитектуры администрации города. Позднее Лапшин был назначен заместителем начальника департамента, продолжая исполнять функции главного архитектора Перми. После ухода из администрации он работал руководителем проектов в компании R1 Development, специализирующейся на строительстве индустриально-логистического парка во Фролах совместно с группой компаний «Брозэкс». Лапшин является автором архитектурных решений памятников изобретателю радио Попову, открывшему нефтяное месторождение в Пермском крае Преображенскому и князю Михаилу Романову. Также он является обладателем медали Союза архитекторов России «За высокий профессионализм в архитектуре» имени Щусева. АО «Гипрогор» считается одной из ведущих российских проектных организаций, осуществляющих деятельность в сфере градостроительного планирования. Компания принимала участие в разработке проектов для Олимпийских игр в Сочи, саммита АТЭС, восстановлении Чеченской Республики, а также реализовывала проекты в Республике Крым и других регионах страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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