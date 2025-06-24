Вылет рейса N4 883 по маршруту Пермь — Калининград был отложен на девять часов. Время отправления, ранее запланированное на 13:40, перенесено на 23:00. Самолет принадлежит авиакомпании Nordwind Airlines. Начало регистрации пассажиров назначено на 21:00, посадка — на 22:20.
«Кроме того, задерживается прибытие рейса N4 959 той же авиакомпании из Махачкалы в Пермь. Вместо ожидаемого времени в 12:30 самолет прибудет лишь в 21:50», — сказано на онлайн-табло пермского аэропорта.
В аэропорту «Большое Савино» пояснили, что причиной задержек в обоих случаях стало позднее прибытие воздушного судна. 24 июня URA.RU также сообщало о том, что вылет рейса из Перми в Москву задерживался на 3,5 часа. Причина — введенные ранее временные ограничения на работу московских аэропортов, после атаки беспилотников. Кроме того, были проблемы с отправкой и прибытием в краевую столицу бортов из Сочи.
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