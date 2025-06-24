24 июня 2025

Из Перми на девять часов задерживается вылет рейса до Калининграда. Скрин

Из Перми на девять часов задерживается рейс до Калининграда
© Служба новостей «URA.RU»
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Причина задержек — позднее прибытие самолетов
Причина задержек — позднее прибытие самолетов Фото:

Вылет рейса N4 883 по маршруту Пермь — Калининград был отложен на девять часов.  Время отправления, ранее запланированное на 13:40, перенесено на 23:00. Самолет принадлежит авиакомпании Nordwind Airlines. Начало регистрации пассажиров назначено на 21:00, посадка — на 22:20.

«Кроме того, задерживается прибытие рейса N4 959 той же авиакомпании из Махачкалы в Пермь. Вместо ожидаемого времени в 12:30 самолет прибудет лишь в 21:50», — сказано на онлайн-табло пермского аэропорта. 

В аэропорту «Большое Савино» пояснили, что причиной задержек в обоих случаях стало позднее прибытие воздушного судна. 24 июня URA.RU также сообщало о том, что вылет рейса из Перми в Москву задерживался на 3,5 часа. Причина — введенные ранее временные ограничения на работу московских аэропортов, после атаки беспилотников. Кроме того, были проблемы с отправкой и прибытием в краевую столицу бортов из Сочи.

Рейс перенесли с 13:40 на 23:00
Рейс перенесли с 13:40 на 23:00
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Вылет рейса N4 883 по маршруту Пермь — Калининград был отложен на девять часов.  Время отправления, ранее запланированное на 13:40, перенесено на 23:00. Самолет принадлежит авиакомпании Nordwind Airlines. Начало регистрации пассажиров назначено на 21:00, посадка — на 22:20. «Кроме того, задерживается прибытие рейса N4 959 той же авиакомпании из Махачкалы в Пермь. Вместо ожидаемого времени в 12:30 самолет прибудет лишь в 21:50», — сказано на онлайн-табло пермского аэропорта.  В аэропорту «Большое Савино» пояснили, что причиной задержек в обоих случаях стало позднее прибытие воздушного судна. 24 июня URA.RU также сообщало о том, что вылет рейса из Перми в Москву задерживался на 3,5 часа. Причина — введенные ранее временные ограничения на работу московских аэропортов, после атаки беспилотников. Кроме того, были проблемы с отправкой и прибытием в краевую столицу бортов из Сочи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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