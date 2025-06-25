Fars: в Иране казнили трех обвиняемых в шпионаже в пользу израильского «Моссада»

В Иране привели в исполнение смертные приговоры в отношении трех человек, обвиненных в шпионаже в пользу израильской разведки «Моссад». Об этом сообщили местные СМИ.
«Сегодня утром в тюрьме Урмии были приведены в исполнение смертные приговоры трем членам сионистского режима, которые пытались ввезти в страну оборудование для совершения террористических актов», — говорится в сообщении иранского информагентства Fars. В материале уточняется, что для сокрытия истинного назначения устройства обвиняемые использовали партию алкоголя.
Ранее, 13 июня, Израиль начал военную операцию против Ирана, обвинив его в реализации секретной ядерной программы. Под атаки попали объекты атомной промышленности, военные базы и представители командования. В ответ Иран нанес удары по израильским объектам обороны и инфраструктуры. На Ближний Восток были направлены авианосцы и истребители США, которые впоследствии совершили атаку на иранские ядерные объекты. После этого Израиль и Иран достигли договоренности о перемирии, которое предполагалось закрепить официально спустя сутки. Однако после объявления о прекращении огня Израиль обвинил Иран в его нарушении и объявил об ответных мерах.
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