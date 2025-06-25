Взрывы раздались возле воинской части в Забайкалье

В поселка Большая Тура Карымского округа Забайкальского края раздались звуки взрывов, а в небо поднялся столб дыма. Все произошло со стороны воинской части, где в 2014 году уже происходил крупный пожар на складе боеприпасов.
«Нужно обращаться к военным, они пока ничего не говорят», — сказал глава округа Алексей Сидельников, передает Chita.Ru. По его словам, он в курсе ситуации, однако причин взрыва не знает. Сидельников поделился, что возгорание произошло внутри охраняемой военной территории, пока площадь пожара остается небольшой. Глава отправил представителя администрации на место происшествия, однако подчеркнул, что находиться там может быть опасно. Он отметил, что ситуация развивается на той же территории, где произошла трагедия 2014 года.
Напомним, в 2014 году на этом объекте из-за верхового лесного пожара взорвался склад с боеприпасами. Тогда было эвакуировано все население поселка, погибли десять человек, включая начальника склада и сотрудников. В результате взрывов были повреждены жилые дома и разрушена почти новая школа.
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