ФСБ спасла военного от подрыва в Подмосковье

В Подмосковье двое россиян пытались подорвать бомбой силовиков, но их остановили и обезвредили. ФСБ сообщила, что они готовили теракт с помощью украинских спецслужб.
«Были обнаружены двое граждан России, осуществлявших изъятие из схрона самодельного взрывного устройства, которое планировалось использовать для совершения диверсионно-террористического акта», — поделилась спецслужба в сообщении информационному агентству РИА Новости. Там уточнили, что пытавшиеся устроить теракт были пособниками спецслужб Украины. Они планировали взорвать военнослужащего России.
Также они дополнили, что при задержании они оказали вооруженное сопротивление, но были нейтрализованы ответным огнем. На месте столкновения нашли пистолеты Макарова с боеприпасами, взрывное устройство и переписку о теракте. По этому делу уже начато уголовное расследование.
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