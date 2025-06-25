ФСБ спасла военного от подрыва в Подмосковье

В Подмосковье ликвидированы два агента Киева, готовившие теракт против военного
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФСБ пресекла теракт в Подмосковье
ФСБ пресекла теракт в Подмосковье Фото:

В Подмосковье двое россиян пытались подорвать бомбой силовиков, но их остановили и обезвредили. ФСБ сообщила, что они готовили теракт с помощью украинских спецслужб.

«Были обнаружены двое граждан России, осуществлявших изъятие из схрона самодельного взрывного устройства, которое планировалось использовать для совершения диверсионно-террористического акта», — поделилась спецслужба в сообщении информационному агентству РИА Новости. Там уточнили, что пытавшиеся устроить теракт были пособниками спецслужб Украины. Они планировали взорвать военнослужащего России. 

Также они дополнили, что при задержании они оказали вооруженное сопротивление, но были нейтрализованы ответным огнем. На месте столкновения нашли пистолеты Макарова с боеприпасами, взрывное устройство и переписку о теракте. По этому делу уже начато уголовное расследование.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Подмосковье двое россиян пытались подорвать бомбой силовиков, но их остановили и обезвредили. ФСБ сообщила, что они готовили теракт с помощью украинских спецслужб. «Были обнаружены двое граждан России, осуществлявших изъятие из схрона самодельного взрывного устройства, которое планировалось использовать для совершения диверсионно-террористического акта», — поделилась спецслужба в сообщении информационному агентству РИА Новости. Там уточнили, что пытавшиеся устроить теракт были пособниками спецслужб Украины. Они планировали взорвать военнослужащего России.  Также они дополнили, что при задержании они оказали вооруженное сопротивление, но были нейтрализованы ответным огнем. На месте столкновения нашли пистолеты Макарова с боеприпасами, взрывное устройство и переписку о теракте. По этому делу уже начато уголовное расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...