25 июня 2025

Крупный застройщик из Тюмени построит бассейн в арктической зоне ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Бассейн за полмиллиарда рублей в арктической зоне ХМАО построит тюменская фирма
Бассейн за полмиллиарда рублей в арктической зоне ХМАО построит тюменская фирма Фото:

Власти Ханты-Мансийского автономного округа нашли подрядчика для строительства нового плавательного бассейна в поселке Игрим Березовского района, который относится к арктической территории региона. Спорткомплекс будет возводить тюменская компания ООО «Хаус Групп», о чем свидетельствуют документы на портале госзакупок.

«Компания ООО „Хаус Групп“ выполнит инженерные изыскания, проектирование и строительно-монтажные работы по строительству объекта капитального строительства „Плавательный бассейн в пгт. Игрим“. Цена контракта составляет 451 233 804 рубля», — говорится в документах, которые есть в распоряжении URA.RU.

Согласно контракту, реализация проекта будет проходить в два этапа. До мая 2026 года подрядчик должен завершить проектные работы, а до января 2028 года — выполнить строительство.

Изначально площадь здания бассейна планировалась в 1,7 тыс. м?, однако позднее в проектную документацию были внесены изменения — теперь общая площадь составит 2 469,2 м?, а пропускная способность увеличена с 32 до 48 человек в смену. Комплекс будет двухэтажным и включать блочную газовую котельную. Финансирование осуществляется за счет бюджета ХМАО и федеральной субсидии.

ООО «Хаус Групп» уже имеет опыт работы в регионе. Ранее компания строила жилые дома в Нижневартовске и Сургуте, общая площадь которых превышает 70 тысяч квадратных метров.

URA.RU направило запросы в ООО «Хаус Групп» и Управление капитального строительства ХМАО с просьбой прокомментировать проект. На момент публикации новости ответы не поступили.

Ранее URA.RU писало, что в Югре за ближайшие три года будут построены свыше 20 спортивных объектов. В Березовском районе построят физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Саранпауль, бассейн в пгт. Игрим и спортзал имени Руслана Проводникова.

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Власти Ханты-Мансийского автономного округа нашли подрядчика для строительства нового плавательного бассейна в поселке Игрим Березовского района, который относится к арктической территории региона. Спорткомплекс будет возводить тюменская компания ООО «Хаус Групп», о чем свидетельствуют документы на портале госзакупок. «Компания ООО „Хаус Групп“ выполнит инженерные изыскания, проектирование и строительно-монтажные работы по строительству объекта капитального строительства „Плавательный бассейн в пгт. Игрим“. Цена контракта составляет 451 233 804 рубля», — говорится в документах, которые есть в распоряжении URA.RU. Согласно контракту, реализация проекта будет проходить в два этапа. До мая 2026 года подрядчик должен завершить проектные работы, а до января 2028 года — выполнить строительство. Изначально площадь здания бассейна планировалась в 1,7 тыс. м?, однако позднее в проектную документацию были внесены изменения — теперь общая площадь составит 2 469,2 м?, а пропускная способность увеличена с 32 до 48 человек в смену. Комплекс будет двухэтажным и включать блочную газовую котельную. Финансирование осуществляется за счет бюджета ХМАО и федеральной субсидии. ООО «Хаус Групп» уже имеет опыт работы в регионе. Ранее компания строила жилые дома в Нижневартовске и Сургуте, общая площадь которых превышает 70 тысяч квадратных метров. URA.RU направило запросы в ООО «Хаус Групп» и Управление капитального строительства ХМАО с просьбой прокомментировать проект. На момент публикации новости ответы не поступили. Ранее URA.RU писало, что в Югре за ближайшие три года будут построены свыше 20 спортивных объектов. В Березовском районе построят физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Саранпауль, бассейн в пгт. Игрим и спортзал имени Руслана Проводникова.
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