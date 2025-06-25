В Москву прибыл первый за последние пять лет пассажирский вагон из Пхеньяна — движение по маршруту было прервано в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с Ярославского вокзала, где утром 25 июня встретили состав.
Поездка началась 17 июня в Северной Корее. Путь до Москвы занял чуть более восьми суток. Это купейный беспересадочный международный вагон северокорейских железных дорог, который в пределах России следует в составе поезда №1/2 «Россия» (маршрут Москва — Владивосток), уточнили в пресс-службе РЖД.
По словам представителя РЖД в КНДР Рик Ван Су, сейчас поезд приехал без пассажиров — только с персоналом и обслуживающими бригадами. Однако возможность увеличения частоты рейсов в будущем не исключена. «Если понадобится, мы с российскими сотрудниками будем ездить чаще, организуем», — передает заявление наш корреспондент Роман Наумов.
Как отмечают в РЖД, маршрут Пхеньян — Москва считается самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире. Он протяжен более чем на 10 тысяч километров. По пути следования предусмотрены остановки на станциях Хасан, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Киров, Кострома и других.
График движения: из Пхеньяна вагоны отправляются дважды в месяц — 3-го и 17-го числа, с прибытием в Москву 11-го и 25-го. В обратную сторону из столицы России составы уходят 12-го и 26-го числа, прибывая в КНДР 20-го и 4-го соответственно. Продажа билетов открывается за 60 суток до отправления.
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