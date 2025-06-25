На военном складе в Забайкалье взорвались боеприпасы: почему история 2014 года повторилась

В населенном пункте Большая Тура, расположенном в Карымском районе Забайкальского края, зафиксированы взрывы и подъем столба дыма в небо. Инцидент произошел вблизи территории воинской части, на складе боеприпасов, в которой в 2014 году произошли взрывы. В чем причина пожара и что сейчас происходит на месте происшествия — в материале URA.RU.
Что произошло
Сегодня, 25 июня, в поселке Большая Тура раздались мощные взрывы, а над территорией воинской части поднялся густой столб дыма. Глава округа Алексей Сидельников сообщил, что площадь пожара пока невелика, но ситуация остается напряженной. На место происшествия направлены представители администрации, однако приближаться к очагу возгорания опасно из-за риска новых взрывов.
У воинской части уже были взрывы в 2014 году
По данным МЧС, причиной пожара стало возгорание сухой травы, которое привело к детонации боеприпасов. В ликвидации последствий задействованы 25 сотрудников экстренных служб и восемь единиц техники. Для тушения также привлекается авиация — вертолеты сбрасывают воду на горящую территорию.
В чате волонтеров Забайкалье местные жители вспомнили, что в 2014 и в апреле 2025 году уже горели склады на той же территории. Кроме того, местная жительница Анна рассказала, что разминирование боеприпасов не производили со взрывов, произошедших 11 лет назад.
"Я так понял, не было возможности разминировать. Поэтому так и оставили их гнить, видимо", — предположил другой житель региона.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны. Ответ ожидается.
В 2014 году серия взрывов на складе инженерных боеприпасов привела к масштабной эвакуации — из близлежащих населенных пунктов вывезли около 400 человек. Тогда погибли 10 человек, в том числе начальник склада и часть персонала. Спустя 11 лет, в апреле 2025 года, история повторилась — в том же районе вновь вспыхнул пожар с последующими взрывами боеприпасов.
Реакция местных жителей
Жители поселка Большая Тура, несмотря на тревожную ситуацию, сохраняют спокойствие. Они рассказали URA.RU, что самые сильные взрывы произошли днем — тогда в домах дребезжали стекла, а в воздухе свистели осколки. Кроме того, в первое время черного дыма не было видно. Сейчас взрывы не слышны.
Текущая обстановка на месте пожара
Депутат Госдумы Андрей Гурулев, ранее работавший в оборонном комитете, сообщил, что МЧС задействовало авиацию для сброса воды на очаги возгорания. На подъездах к военным складам дежурят пожарные машины Минобороны, при этом дорога остается открытой.
На месте работают сотрудники МЧС, полиции и ГИБДД. Очевидцы заметили вертолет, участвующий в тушении. Несмотря на усилия, пожар пока не локализован полностью.
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