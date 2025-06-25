Аэропорт Нижнекамска временно закрыли

В аэропорту Нижнекамска временно ограничили прием и вылет самолетов для обеспечения безопасности. Об этом сообщила Росавиация.
«Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамск», — поделился в telegram-канале «Представитель Росавиации».
Причиной стала обостренная обстановка из-за массовой атаки БПЛА Украины. Ограничения ввелись для безопасных полетов гражданских воздушных судов. Аналогичные ограничения действовали в аэропорту Казани. В это же время над Татарстаном гремели взрывы, сообщали местные СМИ.
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