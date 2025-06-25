Аэропорт Нижнекамска временно закрыли

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Аэропорт не принимает и не отправляет самолеты
Аэропорт не принимает и не отправляет самолеты Фото:

В аэропорту Нижнекамска временно ограничили прием и вылет самолетов для обеспечения безопасности. Об этом сообщила Росавиация.

«Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамск», — поделился в telegram-канале «Представитель Росавиации».

Причиной стала обостренная обстановка из-за массовой атаки БПЛА Украины. Ограничения ввелись для безопасных полетов гражданских воздушных судов. Аналогичные ограничения действовали в аэропорту Казани. В это же время над Татарстаном гремели взрывы, сообщали местные СМИ. 

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В аэропорту Нижнекамска временно ограничили прием и вылет самолетов для обеспечения безопасности. Об этом сообщила Росавиация. «Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамск», — поделился в telegram-канале «Представитель Росавиации». Причиной стала обостренная обстановка из-за массовой атаки БПЛА Украины. Ограничения ввелись для безопасных полетов гражданских воздушных судов. Аналогичные ограничения действовали в аэропорту Казани. В это же время над Татарстаном гремели взрывы, сообщали местные СМИ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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