Чусовской мост в Пермском крае отремонтировали на 53%

Пермский министр транспорта: строительство Чусовского моста завершим в 2027 году
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Произведено фрезерование асфальтобетонного покрытия и демонтаж барьерных ограждений
Произведено фрезерование асфальтобетонного покрытия и демонтаж барьерных ограждений Фото:

Министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков сообщил о предполагаемых сроках завершения реконструкции Чусовского моста. По его словам, в настоящее время на объекте вновь ведутся строительно-монтажные мероприятия. Его готовность составляет 53,2%. 

«Произведено фрезерование асфальтобетонного покрытия, осуществляется демонтаж барьерных ограждений и опор освещения, а также устанавливаются специальные временные сооружения, необходимые для ремонта конструктивных элементов моста. Соответствующая информация была озвучена министром на заседании правительства региона», — озвучил ход работ глава ведомства на заседании правительства. 

Вешняков уточнил, что активизированы и другие основные виды работ, среди которых — устройство новых слоев дорожного покрытия, восстановление проезжей части и тротуаров, строительство наземного пешеходного перехода и прокладка подземных инженерных коммуникаций. Завершить все работы по реконструкции планируется в 2027 году. При этом ряд ключевых вопросов по устранению узких мест запланировано решить уже в 2026 году.

В конце мая 2025 года URA.RU сообщало о завершении восстановления части откосов на насыпи Чусовского моста. Строительно-монтажные работы возобновились с началом сезона дорожных работ в рамках действующего концессионного соглашения.

Работы по восстановлению моста осуществляет пермский филиал АО «Уралмостострой» — «Мостоотряд № 30». Ранее власти края отмечали, что основные этапы реконструкции должны быть завершены к концу 2026 года. Общая стоимость работ оценивается в 18,4 млрд рублей.

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Министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков сообщил о предполагаемых сроках завершения реконструкции Чусовского моста. По его словам, в настоящее время на объекте вновь ведутся строительно-монтажные мероприятия. Его готовность составляет 53,2%.  «Произведено фрезерование асфальтобетонного покрытия, осуществляется демонтаж барьерных ограждений и опор освещения, а также устанавливаются специальные временные сооружения, необходимые для ремонта конструктивных элементов моста. Соответствующая информация была озвучена министром на заседании правительства региона», — озвучил ход работ глава ведомства на заседании правительства.  Вешняков уточнил, что активизированы и другие основные виды работ, среди которых — устройство новых слоев дорожного покрытия, восстановление проезжей части и тротуаров, строительство наземного пешеходного перехода и прокладка подземных инженерных коммуникаций. Завершить все работы по реконструкции планируется в 2027 году. При этом ряд ключевых вопросов по устранению узких мест запланировано решить уже в 2026 году. В конце мая 2025 года URA.RU сообщало о завершении восстановления части откосов на насыпи Чусовского моста. Строительно-монтажные работы возобновились с началом сезона дорожных работ в рамках действующего концессионного соглашения. Работы по восстановлению моста осуществляет пермский филиал АО «Уралмостострой» — «Мостоотряд № 30». Ранее власти края отмечали, что основные этапы реконструкции должны быть завершены к концу 2026 года. Общая стоимость работ оценивается в 18,4 млрд рублей.
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