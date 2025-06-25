В Кемерово грузовик протаранил десятки автомобилей, есть пострадавшие. Видео

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В ДТП в Кемерово пострадали семь человек (архивное фото)
В ДТП в Кемерово пострадали семь человек (архивное фото) Фото:

В Кемерово (Кузбасс) на Логовом шоссе в ДТП попали 27 автомобилей — грузовик и 26 легковых машин. Предварительная причина — отказ тормозов у грузовика. В результате этого пострадали семь человек. Региональные правоохранители сообщили, что сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего. 

«Предварительно установлено, что на спуске у грузового автомобиля „ФАВ“ отказала тормозная система, в результате чего большегруз совершил столкновение с 26 легковыми автомобилями», — передают сотрудники региональной полиции в  telegram-канале. В результате этого семь человек получили травмы: пятерым из них медицинскую помощь оказали на месте, а еще у двоих диагностировали ранения легкой и средней степени тяжести.

На место аварии оперативно прибыли представители Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа МВД РФ и экстренные службы. Сейчас проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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В Кемерово (Кузбасс) на Логовом шоссе в ДТП попали 27 автомобилей — грузовик и 26 легковых машин. Предварительная причина — отказ тормозов у грузовика. В результате этого пострадали семь человек. Региональные правоохранители сообщили, что сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.  «Предварительно установлено, что на спуске у грузового автомобиля „ФАВ“ отказала тормозная система, в результате чего большегруз совершил столкновение с 26 легковыми автомобилями», — передают сотрудники региональной полиции в  telegram-канале. В результате этого семь человек получили травмы: пятерым из них медицинскую помощь оказали на месте, а еще у двоих диагностировали ранения легкой и средней степени тяжести. На место аварии оперативно прибыли представители Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа МВД РФ и экстренные службы. Сейчас проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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