День памяти святителя Трифиллия 26 июня: что можно и нельзя делать

В четверг, 26 июня 2025 года, православные христиане отмечают значимую дату церковного календаря — день святителя Трифиллия Левкуссийского. Его считают покровителем болящих, и в этот день верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в болезнях и духовных испытаниях. URA.RU собрало главную информацию о его жизни, и приметах этого дня.
История жизни святителя Трифиллия Левкуссийского
Святитель Трифиллий жил в IV веке на Кипре. Он был учеником великого святителя Спиридона Тримифунтского, от которого перенял не только духовную мудрость, но и подлинное смирение. Изучив богословие в Берите (современный Бейрут), одном из центров христианского просвещения, Трифиллий стал епископом города Левкуссии (ныне — Никосия, столица Кипра).
Святитель Трифиллий отличался выдающимся красноречием и глубокими знаниями в богословии. По преданию, молитвы Трифиллия нередко приносили исцеление тяжелобольным. На Кипре Трифиллий занимался проповедничеством, основал два монастыря. Когда однажды землетрясение разрушило город, святой поспешил на руины и собственноручно кормил оставшихся в живых и погребал погибших.
Всю жизнь он смиренно служил своему народу, сохранив верность Богу. Он умер в глубокой старости около 370 года и был похоронен на кладбище основанного им монастыря.
О чем молятся святителю Трифиллию
В этот день верующие просят святителя Трифиллия об исцелении от телесных и душевных недугов, о поддержке в болезнях близких, о врачебной помощи и мудрости для медиков. Также ему молятся перед сложными медицинскими операциями или во время длительного лечения.
26 июня во многих храмах совершаются молебны с чтением акафиста святому Трифиллию. Верующие приносят в церковь записки с именами болящих, чтобы их включили в молитву.
Что можно делать 26 июня 2025 года
Утро начиналось с посещения богослужения в церкви. Верующие зажигали свечи и обращались с молитвами к святым покровителям, прося их о помощи. После службы устраивалась праздничная трапеза, главным блюдом которой была гречневая каша. Ею угощали не только членов семьи, но также странников, нищих и юродивых. Считалось, что проявленная в этот день щедрость приносит человеку удачу на весь год.
Существовала и примета: тот, кто съест больше всех каши, обретет наибольшее богатство. При хорошей погоде народ сеял гречиху. Если стояла непогода, то народ занимался домашними делами. 26 июня крестьяне проводили «обряды плодородия»: поднимались на возвышенности, встречали рассвет, читали молитвы, благодарили за тепло и свет.
Что нельзя делать 26 июня 2025 года
В этот день не рекомендуется принимать на работу новых сотрудников. Наши предки верили, что они окажутся ленивыми. В это время нельзя жаловаться на жизнь, рассказывать кому-то о своих проблемах, а также запрещено хвастаться.
Считалось, что обоих случаях можно сглазить удачу и ухудшить свое положение. Неудачными могут оказаться свидания и предложения руки и сердца, поэтому в этот период молодые люди не ходили свататься.
26 июня не желательно приступать к новым делам, в частности, начинать судебные процессы или финансовые споры. В этот день не заключались сделки, не оформлялись займы и не осуществлялось кредитование.
Считалось, что эти действия могут привести к затяжным проблемам в семейных и хозяйственных делах. Кроме того, существовал строгий запрет поднимать найденные на улице деньги, особенно на перекрестках. По поверью предков, это могло обернуться материальными трудностями.
Приметы на 26 июня 2025
- Туман быстро опустился на рассвете — к жаре.
- Радуга 26 июня указывает на усиление ветра.
- Паук не уходит с паутины весь вечер — к засухе.
- Звездная ночь — будет много ягод и грибов.
- Сильный ливень с похолоданием или сильная жара — зима будет холодной, тяжелой.
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