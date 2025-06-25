Замминистра строительства РФ поставил в пример Екатеринбург за уровень стройки

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин отметил высокое качество городской среды и уровень строительной отрасли в Екатеринбурге. Команду горадминистрации федеральный чиновник похвалил на форуме «Движение».
«Те, кто занимается улучшением жизни населения в своих населенных пунктах, у них все получается. Будь то Тюмень, Екатеринбург или Москва», — сказал Стасишин. Перед этим он заявил, что застройщики все чаще стали переносить сроки сдачи объектов, пригрозив им штрафами, мораторий на которые государство продлило до конца 2025 года.
Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбург занял первое место в топе городов-миллиоников по потенциалу рынка жилья на 2025 год. По итогам 2024-го продажи квартир составили 1,23 миллиона квадратных метров.
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