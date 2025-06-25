Куда жаловаться на самокатчиков и что грозит лихачам: разбираемся с юристом

Юрист Конышев: если самокатчик столкнулся с человеком - это ДТП
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С каждым годом число аварий на электросамокатах только растет
С каждым годом число аварий на электросамокатах только растет Фото:

Электросамокаты превратились в настоящую головную боль для городов: аварийность с их участием растет из года в год, а число смертей исчисляется десятками. При этом две трети ДТП совершают арендованные самокаты. О том, как растет число аварий на самокатах а также что ждет лихачей — в материале URA.RU.

Сколько людей пострадало от самокатов

Каждый год тысячи самокатчиков попадают в ДТП
Каждый год тысячи самокатчиков попадают в ДТП
Фото:

С каждым годом число аварий с участием электросамокатов продолжает расти. В 2024 году аварийность с участием средств индивидуальной мобильности выросла на 42,8% – до 4420 ДТП, заявили в МВД. За год в авариях погибли 54 человека, включая 6 детей.

Чаще всего ДТП с самокатчиками случаются в Москве —  в столице за год зафиксированы 1,32 тысячи случаев. 406 аварий зафиксированы в Красноярском крае, 234 – в Нижегородской области, 202 в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. При этом 65,5% всех аварий на электросамокатах приходится на кикшеринговые компании, предоставляющие самокаты в аренду.

Куда обращаться, если сбил самокатчик

В случае, если человек стал свидетелем нарушения ПДД со стороны самокатчика, или пострадал от лихача на электросамокате, то он вправе обратиться в ГИБДД, рассказал URA.RU юрист Андрей Конышев.

На самокатчиков-лихачей можно смело жаловаться в ГИБДД
На самокатчиков-лихачей можно смело жаловаться в ГИБДД
Фото:

“В случаях когда самокат был под управлением человека и произошло столкновение с человеком, животным или транспортным средством, данный инцидент является ДТП. Следовательно, необходимо обращаться с заявлением в ГИБДД. На самокатчиков распространяется действующее законодательство ПДД РФ”, – заявил Андрей Конышев.

Так как самокатчик, по закону, приравнивается к лицу, которое управляет транспортным средством, он становится источником повышенной опасности. А это значит, что его можно привлечь к административной ответственности. “Более того, при причинении вреда здоровью иному лицу водитель самоката также может быть привлечен к уголовной ответственности”, – добавил Андрей Конышев.

Если говорить о суммах штрафов, то за нарушения самокатчику придется заплатить:

  • 800 руб. — за превышение скорости или езду в неположенном месте, а также за езду вдвоем;
  • 1000 руб. — за выезд на дорогу ограничением скорости 60 км/ч;
  • 1000 — 1500 руб. — за управление в состоянии опьянения, а также за причинение вреда здоровью человека легкой или средней тяжести по неосторожности;
  • До 2500 руб. — за создание помех пешеходам.

Правила для самокатчиков в 2025 году: все, что нужно знать

Что считается электросамокатом

Согласно п. 1.2 ПДД, к средствами индивидуальной мобильности относят транспорт с электромотором мощностью до 0,25 кВт и массой не более 35 килограмм. Такие устройства не требуют водительского удостоверения. Если мощность превышает 4 кВт — это уже мотоцикл, для которого требуются права категории «А». Транспорт мощностью от 0,25 до 4 кВт — это мопед, на который требуются права категории «М».

Где можно ездить на электросамокате

Основные разрешенные зоны для езды на электросамокате — это велодорожки, велополосы и велозоны. При их отсутствии допустимо движение:

  • По тротуарам и пешеходным зонам (для устройств до 35 кг)
  • По обочине или правому краю проезжей части (если скорость потока меньше 60 км/ч)
  • Детям до 7 лет разрешено кататься только по тротуарам и пешеходным зонам в сопровождении взрослых.
  • Подростки 7-14 лет могут ездить там же, но без сопровождения.

Скоростные ограничения и безопасность

Максимальная скорость для самокатов — 25 км/ч. При этом стоит учитывать следующие правила:

  • На тротуарах нужно уступать дорогу пешеходам;
  • Пересекать проезжую часть можно только пешком;
  • Обязательно использование шлема;
  • Техника должна быть оборудована тормозами, фарой, светоотражателями и звуковым сигналом;
  • Кататься в дождь или с неисправностями запрещено.

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Электросамокаты превратились в настоящую головную боль для городов: аварийность с их участием растет из года в год, а число смертей исчисляется десятками. При этом две трети ДТП совершают арендованные самокаты. О том, как растет число аварий на самокатах а также что ждет лихачей — в материале URA.RU. Сколько людей пострадало от самокатов С каждым годом число аварий с участием электросамокатов продолжает расти. В 2024 году аварийность с участием средств индивидуальной мобильности выросла на 42,8% – до 4420 ДТП, заявили в МВД. За год в авариях погибли 54 человека, включая 6 детей. Чаще всего ДТП с самокатчиками случаются в Москве —  в столице за год зафиксированы 1,32 тысячи случаев. 406 аварий зафиксированы в Красноярском крае, 234 – в Нижегородской области, 202 в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. При этом 65,5% всех аварий на электросамокатах приходится на кикшеринговые компании, предоставляющие самокаты в аренду. Куда обращаться, если сбил самокатчик В случае, если человек стал свидетелем нарушения ПДД со стороны самокатчика, или пострадал от лихача на электросамокате, то он вправе обратиться в ГИБДД, рассказал URA.RU юрист Андрей Конышев. “В случаях когда самокат был под управлением человека и произошло столкновение с человеком, животным или транспортным средством, данный инцидент является ДТП. Следовательно, необходимо обращаться с заявлением в ГИБДД. На самокатчиков распространяется действующее законодательство ПДД РФ”, – заявил Андрей Конышев. Так как самокатчик, по закону, приравнивается к лицу, которое управляет транспортным средством, он становится источником повышенной опасности. А это значит, что его можно привлечь к административной ответственности. “Более того, при причинении вреда здоровью иному лицу водитель самоката также может быть привлечен к уголовной ответственности”, – добавил Андрей Конышев. Если говорить о суммах штрафов, то за нарушения самокатчику придется заплатить: Правила для самокатчиков в 2025 году: все, что нужно знать Что считается электросамокатом Согласно п. 1.2 ПДД, к средствами индивидуальной мобильности относят транспорт с электромотором мощностью до 0,25 кВт и массой не более 35 килограмм. Такие устройства не требуют водительского удостоверения. Если мощность превышает 4 кВт — это уже мотоцикл, для которого требуются права категории «А». Транспорт мощностью от 0,25 до 4 кВт — это мопед, на который требуются права категории «М». Где можно ездить на электросамокате Основные разрешенные зоны для езды на электросамокате — это велодорожки, велополосы и велозоны. При их отсутствии допустимо движение: Скоростные ограничения и безопасность Максимальная скорость для самокатов — 25 км/ч. При этом стоит учитывать следующие правила:
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