Трамп оценил мнение Путина по Украине

Президент РФ Владимир Путин заинтересован в достижении мира в конфликте на Украине. Уверенность в этом выразил лидер США Дональд Трамп.
«Я знаю одно — Путин хотел бы это уладить (конфликт на Украине — прим. URA.RU), он хотел бы выбраться из всего этого», — заявил Трамп по итогам саммита НАТО в Нидерландах. Его слова приводит издание RSBN.
Ранее американский президент выразил уверенность в том, что вопрос урегулирования украинского кризиса может быть решен с помощью договоренностей с РФ. Последний телефонный разговор между лидерами двух стран состоялся 14 июня: стороны обсудили не только ситуацию вокруг Украины, но и возможную эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.
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