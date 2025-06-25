Трамп оценил мнение Путина по Украине

Трамп: Путин стремится урегулировать ситуацию на Украине
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Трамп уверен в намерениях Путина по поводу украинского конфликта
Трамп уверен в намерениях Путина по поводу украинского конфликта Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент РФ Владимир Путин заинтересован в достижении мира в конфликте на Украине. Уверенность в этом выразил лидер США Дональд Трамп

«Я знаю одно — Путин хотел бы это уладить (конфликт на Украине — прим. URA.RU), он хотел бы выбраться из всего этого», — заявил Трамп по итогам саммита НАТО в Нидерландах. Его слова приводит издание RSBN. 

Ранее американский президент выразил уверенность в том, что вопрос урегулирования украинского кризиса может быть решен с помощью договоренностей с РФ. Последний телефонный разговор между лидерами двух стран состоялся 14 июня: стороны обсудили не только ситуацию вокруг Украины, но и возможную эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.

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Президент РФ Владимир Путин заинтересован в достижении мира в конфликте на Украине. Уверенность в этом выразил лидер США Дональд Трамп.  «Я знаю одно — Путин хотел бы это уладить (конфликт на Украине — прим. URA.RU), он хотел бы выбраться из всего этого», — заявил Трамп по итогам саммита НАТО в Нидерландах. Его слова приводит издание RSBN.  Ранее американский президент выразил уверенность в том, что вопрос урегулирования украинского кризиса может быть решен с помощью договоренностей с РФ. Последний телефонный разговор между лидерами двух стран состоялся 14 июня: стороны обсудили не только ситуацию вокруг Украины, но и возможную эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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