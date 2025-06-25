Власти Пермского края сделают транспортную развязку у центрального рынка

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Обустройством площади перед рынком займется минтранс
Обустройством площади перед рынком займется минтранс Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевому министерству транспорта подготовить комплексный план изменения дороги у Центрального рынка Перми. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Поручил краевому Минтрансу проработать план развития площади у Центрального рынка в Перми — в комплексе с территорией застраивающегося бывшего рынка Гача.  Необходимо, чтобы обновленная дорога стала современной и удобной транспортной развязкой», — написал Махонин.

Глава Пермского края отметил, что район Центрального рынка активно развивается. Там строятся новые дома. Также в планах властей на месте инфекционной больницы сделать Александровский сквер.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевому министерству транспорта подготовить комплексный план изменения дороги у Центрального рынка Перми. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Поручил краевому Минтрансу проработать план развития площади у Центрального рынка в Перми — в комплексе с территорией застраивающегося бывшего рынка Гача.  Необходимо, чтобы обновленная дорога стала современной и удобной транспортной развязкой», — написал Махонин. Глава Пермского края отметил, что район Центрального рынка активно развивается. Там строятся новые дома. Также в планах властей на месте инфекционной больницы сделать Александровский сквер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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