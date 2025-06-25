Власти Пермского края сделают транспортную развязку у центрального рынка

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевому министерству транспорта подготовить комплексный план изменения дороги у Центрального рынка Перми. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.
«Поручил краевому Минтрансу проработать план развития площади у Центрального рынка в Перми — в комплексе с территорией застраивающегося бывшего рынка Гача. Необходимо, чтобы обновленная дорога стала современной и удобной транспортной развязкой», — написал Махонин.
Глава Пермского края отметил, что район Центрального рынка активно развивается. Там строятся новые дома. Также в планах властей на месте инфекционной больницы сделать Александровский сквер.
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