Суд арестовал обвиняемого в убийстве директора и адвоката в Тульской области

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Обвиняемый в убийстве отправлен в СИЗО
Обвиняемый в убийстве отправлен в СИЗО Фото:
новость из сюжета
В Тульской области расстреляли двух человек

Мужчина, который обвиняется в убийстве директора спортколледжа и адвоката в Тульской области, арестован. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по региону. 

«В отношении мужчины, обвиняемого в убийстве двух местных жителей, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в публикации СК в  telegram-канале. Само убийство произошло 23 июня. 

По данным СК, тела погибших были обнаружены с огнестрельными ранениями. Сам подозреваемый был задержан на следующий день. Следственные органы полагают, что причиной убийства стал крупный долг — предприниматель не хотел возвращать убитым несколько миллионов рублей. Окончательные мотивы преступления уточняются.

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Мужчина, который обвиняется в убийстве директора спортколледжа и адвоката в Тульской области, арестован. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по региону.  «В отношении мужчины, обвиняемого в убийстве двух местных жителей, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в публикации СК в  telegram-канале. Само убийство произошло 23 июня.  По данным СК, тела погибших были обнаружены с огнестрельными ранениями. Сам подозреваемый был задержан на следующий день. Следственные органы полагают, что причиной убийства стал крупный долг — предприниматель не хотел возвращать убитым несколько миллионов рублей. Окончательные мотивы преступления уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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