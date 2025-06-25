Суд арестовал обвиняемого в убийстве директора и адвоката в Тульской области

Мужчина, который обвиняется в убийстве директора спортколледжа и адвоката в Тульской области, арестован. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по региону.
«В отношении мужчины, обвиняемого в убийстве двух местных жителей, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в публикации СК в telegram-канале. Само убийство произошло 23 июня.
По данным СК, тела погибших были обнаружены с огнестрельными ранениями. Сам подозреваемый был задержан на следующий день. Следственные органы полагают, что причиной убийства стал крупный долг — предприниматель не хотел возвращать убитым несколько миллионов рублей. Окончательные мотивы преступления уточняются.
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