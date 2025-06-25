Паслер выполнил обещание, данное свердловчанину. Фото

Паслер анонсировал строительство пожарного депо в селе Курганово
© Служба новостей «URA.RU»
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С просьбой о строительстве депо к Паслеру обратился местный житель
С просьбой о строительстве депо к Паслеру обратился местный житель Фото:

В селе Курганово (Свердловская область) стартовало строительство пожарного депо, с просьбой о возведении которого к врио губернатора Денису Паслеру обратился местный житель. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.

«Начали строительство пожарного депо в Курганово. С этим вопросом ко мне обращался местный житель Геннадий Ковалев на приеме граждан», — следует из поста. Пожарная часть рассчитана на шесть машин, включает учебную башню и остальную инфраструктуру.

Строительство планируют закончить в следующем году. Паслер отметил, что новое депо в 2025-м также появится в Сосьве, а в начале 2026-го еще одно откроют в селе Бараба.

Просьба о возведении пожарной части в Курганово к главе региона поступила 15 апреля во время первого приема свердловчан. На приеме Ковалев рассказал, что в случае возгорания пожарным требуется час, чтобы доехать до домов в Курганово, где нет своего депо, и в соседние деревни.

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В селе Курганово (Свердловская область) стартовало строительство пожарного депо, с просьбой о возведении которого к врио губернатора Денису Паслеру обратился местный житель. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. «Начали строительство пожарного депо в Курганово. С этим вопросом ко мне обращался местный житель Геннадий Ковалев на приеме граждан», — следует из поста. Пожарная часть рассчитана на шесть машин, включает учебную башню и остальную инфраструктуру. Строительство планируют закончить в следующем году. Паслер отметил, что новое депо в 2025-м также появится в Сосьве, а в начале 2026-го еще одно откроют в селе Бараба. Просьба о возведении пожарной части в Курганово к главе региона поступила 15 апреля во время первого приема свердловчан. На приеме Ковалев рассказал, что в случае возгорания пожарным требуется час, чтобы доехать до домов в Курганово, где нет своего депо, и в соседние деревни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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