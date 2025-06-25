В селе Курганово (Свердловская область) стартовало строительство пожарного депо, с просьбой о возведении которого к врио губернатора Денису Паслеру обратился местный житель. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.
«Начали строительство пожарного депо в Курганово. С этим вопросом ко мне обращался местный житель Геннадий Ковалев на приеме граждан», — следует из поста. Пожарная часть рассчитана на шесть машин, включает учебную башню и остальную инфраструктуру.
Строительство планируют закончить в следующем году. Паслер отметил, что новое депо в 2025-м также появится в Сосьве, а в начале 2026-го еще одно откроют в селе Бараба.
Просьба о возведении пожарной части в Курганово к главе региона поступила 15 апреля во время первого приема свердловчан. На приеме Ковалев рассказал, что в случае возгорания пожарным требуется час, чтобы доехать до домов в Курганово, где нет своего депо, и в соседние деревни.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!