ФАС вынесла предостережение Wildberries из-за новых условий работы с продавцами

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В ФАС нашли в работе маркетплейса признаки нарушения закона о защите конкуренции
В ФАС нашли в работе маркетплейса признаки нарушения закона о защите конкуренции Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предостережение маркетплейсу Wildberries в связи с изменениями в условиях обслуживания продавцов. Так, с 30 июня регистрация новых предпринимателей и продолжение работы существующих будут возможны только при открытии ими расчетного счета в банке компании. 

«ФАС считает, что планируемое поведение компании Wildberries может содержать признаки нарушения закона о защите конкуренции. Ведомство выдало площадке предостережение», — говорится в telegram-канале ФАС. 

Отмечается, что при невыполнении требования предприниматели рискуют столкнуться с ограничением доступа к своим личным кабинетам на платформе. В ведомстве при этом также заявили о готовности принять антимонопольные меры в случае выявления дальнейших нарушений.

Позже в пресс-службе Объединенной компании Wildberries&Russ ответили на заявление антимонопольной службы. Представители компании указали, что ознакомятся с содержанием предостережения после его официального поступления. Также организация подчеркнула, что открытие счета необходимо исключительно на этапе регистрации продавцов для проведения их дополнительной проверки, поскольку у банка есть доступ к информационным ресурсам для более тщательной верификации.

При этом у новых предпринимателей нет обязанности пользоваться счетом при дальнейшем сотрудничестве с маркетплейсом. «Для работы на платформе продавец может использовать расчетный счет в любом другом российском банке, в котором он обслуживается, а также закрыть этот счет после регистрации. Отсутствие счета не является основанием для блокировки личного кабинета», — заявили представители Wildberries&Russ в telegram-канале. 

В компании также отметили, что уделяют большое внимание рекомендациям со стороны регулятора. Также организация выстраивает свою деятельность в строгом соответствии с требованиями ФАС, придерживаясь принципов добросовестной конкуренции. 

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предостережение маркетплейсу Wildberries в связи с изменениями в условиях обслуживания продавцов. Так, с 30 июня регистрация новых предпринимателей и продолжение работы существующих будут возможны только при открытии ими расчетного счета в банке компании.  «ФАС считает, что планируемое поведение компании Wildberries может содержать признаки нарушения закона о защите конкуренции. Ведомство выдало площадке предостережение», — говорится в telegram-канале ФАС.  Отмечается, что при невыполнении требования предприниматели рискуют столкнуться с ограничением доступа к своим личным кабинетам на платформе. В ведомстве при этом также заявили о готовности принять антимонопольные меры в случае выявления дальнейших нарушений. Позже в пресс-службе Объединенной компании Wildberries&Russ ответили на заявление антимонопольной службы. Представители компании указали, что ознакомятся с содержанием предостережения после его официального поступления. Также организация подчеркнула, что открытие счета необходимо исключительно на этапе регистрации продавцов для проведения их дополнительной проверки, поскольку у банка есть доступ к информационным ресурсам для более тщательной верификации. При этом у новых предпринимателей нет обязанности пользоваться счетом при дальнейшем сотрудничестве с маркетплейсом. «Для работы на платформе продавец может использовать расчетный счет в любом другом российском банке, в котором он обслуживается, а также закрыть этот счет после регистрации. Отсутствие счета не является основанием для блокировки личного кабинета», — заявили представители Wildberries&Russ в telegram-канале.  В компании также отметили, что уделяют большое внимание рекомендациям со стороны регулятора. Также организация выстраивает свою деятельность в строгом соответствии с требованиями ФАС, придерживаясь принципов добросовестной конкуренции. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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