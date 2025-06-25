СК раскрыл причину пожара в Прикамье, где погибли мать и сын

В следственном комитете назвали предварительную причину пожара, который произошел в ночь на 24 июня в селе Большая Соснова Пермского края и унес жизни двух человек. По предварительным данным, возгорание возникло из-за нарушения правил эксплуатации электроприборов. Об этом сообщают СМИ.
«В Большой Соснове устанавливаются обстоятельства гибели людей в результате пожара. Ночью 24 июня 2025 года в частном доме в селе Большая Соснова Пермского края произошло возгорание, предварительной причиной которого послужило нарушение правил эксплуатации электроприборов. В ходе тушения пожара в доме обнаружены тела мужчины и женщины. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы для установления причины пожара и гибели людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Пермскому краю Александра Митькина. Ее слова приводит телеканал «Вести-Пермь».
По данным следствия, пожар произошел в жилом доме, где проживали 51-летняя женщина и ее 32-летний сын. После ликвидации возгорания на месте обнаружены их тела.
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