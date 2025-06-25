25 июня 2025

Глава СК затребовал доклад после обрушения лифта в Дагестане

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Александр Бастрыкин потребовал отчитаться о расследовании дела
Александр Бастрыкин потребовал отчитаться о расследовании дела Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования инцидента с обрывом лифта в Махачкале, где пострадали девять человек, включая детей. Об этом сообщается в telegram-канале СКР. 

«В многоэтажном доме на улице Гапцахская в Махачкале произошел обрыв лифта с девятью пассажирами, среди которых были дети. По данным соцсетей, одна из пострадавших госпитализирована. Следственные органы СК России по Республике Дагестан возбудили уголовное дело факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в telegram-канале ведомства.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Республике Дагестан Александру Супруну представить подробный доклад об обстоятельствах происшествия и ходе расследования. Ранее по факту падения лифта прокуратура Дагестана начала проверку, чтобы выяснить обстоятельства происшествия и соблюдение норм эксплуатации оборудования.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования инцидента с обрывом лифта в Махачкале, где пострадали девять человек, включая детей. Об этом сообщается в telegram-канале СКР.  «В многоэтажном доме на улице Гапцахская в Махачкале произошел обрыв лифта с девятью пассажирами, среди которых были дети. По данным соцсетей, одна из пострадавших госпитализирована. Следственные органы СК России по Республике Дагестан возбудили уголовное дело факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в telegram-канале ведомства. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Республике Дагестан Александру Супруну представить подробный доклад об обстоятельствах происшествия и ходе расследования. Ранее по факту падения лифта прокуратура Дагестана начала проверку, чтобы выяснить обстоятельства происшествия и соблюдение норм эксплуатации оборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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