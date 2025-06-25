Глава СК затребовал доклад после обрушения лифта в Дагестане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования инцидента с обрывом лифта в Махачкале, где пострадали девять человек, включая детей. Об этом сообщается в telegram-канале СКР.
«В многоэтажном доме на улице Гапцахская в Махачкале произошел обрыв лифта с девятью пассажирами, среди которых были дети. По данным соцсетей, одна из пострадавших госпитализирована. Следственные органы СК России по Республике Дагестан возбудили уголовное дело факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в telegram-канале ведомства.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Республике Дагестан Александру Супруну представить подробный доклад об обстоятельствах происшествия и ходе расследования. Ранее по факту падения лифта прокуратура Дагестана начала проверку, чтобы выяснить обстоятельства происшествия и соблюдение норм эксплуатации оборудования.
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