25 июня 2025

Одна из стран Европы начала готовиться к войне

Бобкова: в политике Молдавии виден курс на подготовку к войне
© Служба новостей «URA.RU»
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Изменения необходимы для укрепления государства
Изменения необходимы для укрепления государства Фото:

Власти Молдавии завершили институциональные преобразования в сфере обороны, утвердив законопроект о создании единой системы командования всеми силовыми структурами страны. Об этом сообщила директор центра изучения миротворчества Приднестровского госуниверситета Елена Бобкова.

«То, что все силовики будут подчинены единому штабу минобороны Молдовы, говорит о том, что Молдова ориентирована на войну. В Кишиневе к ней уже даже не готовятся, а практически готовы. Молдова сегодня проводит не просто какие-то технические обновления, подготовку личного состава», — передает слова Бобковой РИА Новости.

Законопроект, единогласно поддержанный кабинетом министров, существенно расширяет полномочия военного ведомства. Министерство обороны получит координационные функции в отношении МВД, карабинеров, Службы информации и безопасности, а также таможенной службы в случае чрезвычайной или военной ситуации. Новые поправки закрепляют понятие «цепи военного командования» и устанавливают условия применения Национальной армии. Кроме того, Генеральный штаб будет переименован в «Штаб обороны», которому передадут дополнительные задачи по координации действий силовых структур.

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Власти Молдавии завершили институциональные преобразования в сфере обороны, утвердив законопроект о создании единой системы командования всеми силовыми структурами страны. Об этом сообщила директор центра изучения миротворчества Приднестровского госуниверситета Елена Бобкова. «То, что все силовики будут подчинены единому штабу минобороны Молдовы, говорит о том, что Молдова ориентирована на войну. В Кишиневе к ней уже даже не готовятся, а практически готовы. Молдова сегодня проводит не просто какие-то технические обновления, подготовку личного состава», — передает слова Бобковой РИА Новости. Законопроект, единогласно поддержанный кабинетом министров, существенно расширяет полномочия военного ведомства. Министерство обороны получит координационные функции в отношении МВД, карабинеров, Службы информации и безопасности, а также таможенной службы в случае чрезвычайной или военной ситуации. Новые поправки закрепляют понятие «цепи военного командования» и устанавливают условия применения Национальной армии. Кроме того, Генеральный штаб будет переименован в «Штаб обороны», которому передадут дополнительные задачи по координации действий силовых структур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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