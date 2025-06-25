25 июня 2025

Три российских аэропорта возобновили работу после ограничений

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Ульяновска возобновили работу после ограничений
© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения на работу аэропортов вводились из соображений безопасности
Ограничения на работу аэропортов вводились из соображений безопасности Фото:

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Ульяновска продолжили работу в штатном режиме после ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропортах Казань, Нижнекамск (Бегишево) и Ульяновск (Баратаевка) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — рассказал представитель ведомства в telegram-канале. По его словам, за время действия ограничений на запасные аэродромы ушли 13 самолетов.

Также были сняты ограничения на работу аэропортов Пензы и Самары. Перед этим штатно заработала авиагавань Тамбова.

25 января Росавиация внесла изменения в ранее установленные ограничения для российских авиакомпаний, выполняющих рейсы на Ближнем Востоке. Так, до 4 июля запрещены полеты через Иран, Иорданию, Ирак.

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Аэропорты Казани, Нижнекамска и Ульяновска продолжили работу в штатном режиме после ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко. «В аэропортах Казань, Нижнекамск (Бегишево) и Ульяновск (Баратаевка) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — рассказал представитель ведомства в telegram-канале. По его словам, за время действия ограничений на запасные аэродромы ушли 13 самолетов. Также были сняты ограничения на работу аэропортов Пензы и Самары. Перед этим штатно заработала авиагавань Тамбова. 25 января Росавиация внесла изменения в ранее установленные ограничения для российских авиакомпаний, выполняющих рейсы на Ближнем Востоке. Так, до 4 июля запрещены полеты через Иран, Иорданию, Ирак.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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