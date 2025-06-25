25 июня 2025

Сразу в двух аэропортах России отменили ограничения на полеты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме
Воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме Фото:

Аэропорты Пензы и Самары возобновили полноценную работу после снятия временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем telegram-канале «Представитель Росавиации». 

«В аэропортах Пенза и Самара (Курумоч) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — написал Кореняко.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы и Самары были введены ранее для обеспечения безопасности полетов и пассажиров. Аналогичные меры применялись также в аэропортах Тамбова, а в московских аэропортах Внуково и Шереметьево временно приостанавливали прием и выпуск гражданских рейсов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аэропорты Пензы и Самары возобновили полноценную работу после снятия временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем telegram-канале «Представитель Росавиации».  «В аэропортах Пенза и Самара (Курумоч) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — написал Кореняко. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы и Самары были введены ранее для обеспечения безопасности полетов и пассажиров. Аналогичные меры применялись также в аэропортах Тамбова, а в московских аэропортах Внуково и Шереметьево временно приостанавливали прием и выпуск гражданских рейсов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...