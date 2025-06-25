На подлете к Москвы силами ПВО были сбиты два беспилотника, собиравшиеся атаковать столицу России. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин. По его словам, специалисты работают на месте падения обломков дрона.
«ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, атаковавший Москву... Сбит еще один БПЛА», — говорится в сообщении Собянина. Оно опубликовано в его официальном telegram-канале.
На фоне произошедшего были введены ограничения на работу аэропорта Внуково. Авиагавань перестала принимать и отправлять рейсы, рассказали в Росавиации.
ВСУ массово атаковали Россию беспилотниками в ночь на 26 июня. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
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