Боец раскрыл причину нежелания ВСУ вступать в ближний бой

Вооруженные силы Украины все чаще отказываются от стрелковых боестолкновений и делают ставку на использование беспилотников. Об этом заявил командир штурмовой группы 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Пчела». Он принимал участие в недавнем освобождении села Запорожье в ДНР.
«Убегают очень много [солдат ВСУ], также сдаются. Живой силы своей у них очень мало осталось. Поэтому они в основном используют дроны», — заявил «Пчела», его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что Запорожье стало уже четвертым населенным пунктом за последний месяц, освобожденным российскими военными. По его словам, операция прошла без серьезных осложнений.
ВС РФ освободили село Запорожье 21 июня. Отмечается, что операцию по освобождению провели подразделения группировки «Восток». Ранее сообщалось, что значительное число украинских военнослужащих, размещенных в Запорожье, были вынуждены оставить свои позиции из-за наступления российских войск. Существенная часть бойцов ВСУ сдалась в плен.
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