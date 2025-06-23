ВСУ массово сдаются при освобождении Запорожья в ДНР: карта СВО за 23 июня

Значительная часть украинских военных, дислоцированных в селе Запорожье на границе с Днепропетровской областью, покинула свои позиции под давлением наступающих российских сил. Многие солдаты ВСУ сдались в плен, сообщил командир штурмового подразделения 36-й мотострелковой бригады войсковой группировки «Восток» с позывным Пчела. Подробнее о ситуации на 23 июня — в материале URA.RU.
Донецкое направление
Часть группировки ВСУ в Запорожье сбежала, многие сдались в плен
Российские войска взяли под контроль село Запорожье на границе ДНР и Днепропетровской области, при этом значительная часть украинских военнослужащих сдалась в плен. Об этом сообщил ТАСС командир штурмовой группы 36-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Пчела.
По его словам, среди пленных преобладают недавно мобилизованные бойцы Вооруженных сил Украины. У многих из них отсутствует необходимая подготовка и боевой опыт, что, по мнению собеседника агентства, стало одной из причин массовой сдачи.
Южнодонецкое направление
На южнодонецком направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Как сообщил военкор Семен Пегов в telegram-канале WarGonzo, российские подразделения установили контроль над населенным пунктом Перебудова.
Там же сообщили, что продолжаются бои в Шевченко. Российские военные достигли центральных районов населенного пункта и ведут наступательные операции с южного и восточного направлений.
Часовоярское направление
Российские военные уничтожили опорный пункт украинских сил, располагавшийся в районе школы на улице Циолковского. В то же время вблизи населенного пункта Ступочки боевые действия продолжаются, сообщил военкор Пегов.
Сумское направление
Сумское направление. На данном участке фронта российские подразделения вновь успешно отразили попытки ВСУ прорвать оборону в районах Теткино и Глушково. Несмотря на неоднократные неудачи, украинское командование продолжает направлять свои силы в атаку, что приводит к значительным потерям среди личного состава, сообщил военкор Семен Пегов в telegram-канале WarGonzo.
Северское направление
В районе Серебрянки и Верхнекаменского на Северском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых столкновений. Как сообщил telegram-канал «Два Майора», после кадровых перестановок взаимодействие между российскими подразделениями заметно улучшилось.
Херсонское направление
В районе Давыдова Брода на Херсонском направлении оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» нанес удар по полигону, на котором украинские военные проходили подготовку в качестве операторов беспилотных летательных аппаратов. По данным telegram-канала «Два Майора», атака была результативной.
Удары по Киеву
В ночь на 23 июня Киев подвергся интенсивной атаке с применением беспилотных летательных аппаратов типа «Герань», которые, по данным вражеской стороны, были оснащены усиленной боевой частью, а также ракетного вооружения, сообщил telegram-канал «Два Майора». В результате действий подразделений противовоздушной обороны ВСУ в пределах города, некоторые беспилотники, предположительно, упали на жилые здания.
Взрывы были слышны не только в Киеве. Они также были зафиксированы в Гостомеле, Кривом Роге, а также на территории Черниговской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.