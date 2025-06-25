Конфискованный земельный участок в Челябинске подорожал до полмиллиарда рублей

Земельный участок площадью 2,9 гектара, принадлежащий компании-банкрота «Джемир-Северозапад», продают в Челябинске на аукционе за 500 миллионов рублей. Информация об этом указана на сайте проведения торгов.
«Лот — земельный участок <…> расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Университетская Набережная (ориентир — дом 68) площадью 29 032 кв. м. Начальная стоимость — 196 000 000 рублей. Информация о должнике: ООО „Джемир-Северозапад“», — говорится в описании лота на сайте «Торги России».
На участке находятся несколько объектов. В том числе нежилое здание (салон по продаже и услугам) с автосервисным оборудованием в составе четырех подъемников и установки обслуживания кондиционеров.
Примечательно, что еще осенью 2024 года этот земельный участок пытались реализовать на торгах за 196 млн рублей, но покупателя не нашлось. Заявки на новые торги принимаются до 2 августа 2025 года.
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