Эксперт назвал самые грибные места в Подмосковье

Грибник Тихомиров: лисички можно найти в березняках и ельниках Подмосковья
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Белые грибы лучше искать по светлым березовым или дубовым опушкам
Белые грибы лучше искать по светлым березовым или дубовым опушкам Фото:

Из-за необычного для этого времени года похолодания и дождей, грибы в Подмосковье активизировали свой рост, создав условия, напоминающие осеннюю пору. Профессиональный грибник и ведущий научно-популярного канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров поделился информацией о самых грибных местах Московской области.

«В данный момент активно появляется только белый гриб сетчатый — самый ранний из них. Его лучше искать по светлым березовым или дубовым опушкам, искать в центре леса сейчас бесполезно — там грибов нет», — пояснил Тихомиров для Life.ru. Однако он предупредил, что многие из них могут быть поражены червями из-за высокой активности грибных комариков.

Для тех, кто хочет избежать червивых экземпляров, эксперт рекомендует обратить внимание на лисички, которые редко подвергаются атакам вредителей. Также Тихомиров подчеркнул обилие подосиновиков, особенно желто-бурых, которые несмотря на название, чаще всего растут под березами.

«Белые грибы растут под елками и дубами, лисички — в березняках и ельниках, а подосиновики — под березами. Поэтому выбор места зависит от вида гриба», — добавил грибник.

Ранее в окрестностях поселка Балканы в Нагайбакском районе Челябинской области начался сбор лисичек. Жителям региона удается набрать ведра свежих грибов. Соответствующими снимками любители лесных прогулок делятся в социальных сетях.

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Из-за необычного для этого времени года похолодания и дождей, грибы в Подмосковье активизировали свой рост, создав условия, напоминающие осеннюю пору. Профессиональный грибник и ведущий научно-популярного канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров поделился информацией о самых грибных местах Московской области. «В данный момент активно появляется только белый гриб сетчатый — самый ранний из них. Его лучше искать по светлым березовым или дубовым опушкам, искать в центре леса сейчас бесполезно — там грибов нет», — пояснил Тихомиров для Life.ru. Однако он предупредил, что многие из них могут быть поражены червями из-за высокой активности грибных комариков. Для тех, кто хочет избежать червивых экземпляров, эксперт рекомендует обратить внимание на лисички, которые редко подвергаются атакам вредителей. Также Тихомиров подчеркнул обилие подосиновиков, особенно желто-бурых, которые несмотря на название, чаще всего растут под березами. «Белые грибы растут под елками и дубами, лисички — в березняках и ельниках, а подосиновики — под березами. Поэтому выбор места зависит от вида гриба», — добавил грибник. Ранее в окрестностях поселка Балканы в Нагайбакском районе Челябинской области начался сбор лисичек. Жителям региона удается набрать ведра свежих грибов. Соответствующими снимками любители лесных прогулок делятся в социальных сетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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