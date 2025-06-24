24 июня 2025

Грибники Магнитогорска собирают лисички ведрами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лисички начали находить грибники в Нагайбакском районе
Лисички начали находить грибники в Нагайбакском районе Фото:

В окрестностях поселка Балканы в Нагайбакском районе Челябинской области начался сбор лисичек. Жителям региона удается набрать ведра свежих грибов. Соответствующими снимками любители лесных прогулок делятся в социальных сетях.

«Сегодня съездили в Балканы, собрали десятилитровое ведро лисичек. Нашли немного вешенок, попадаются сыроежки, больше ничего пока. Сняла с себя одного клеща», — написала подписчица сообщества «Тихая охота, грибы, ягоды, грибники Магнитогорск».

Местные жители отмечают, что сезон сбора только начался. Жители региона рассчитывают, что другие виды грибов появятся в ближайшие недели.

Как сообщало URA.RU ранее, маслята в Челябинской области начали собирать еще в конце мая. Их находили в Аргаяшском округе, а также в Сосновском районе.

Жительнице региона удалось собрать ведро грибов
Жительнице региона удалось собрать ведро грибов
Фото:

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В окрестностях поселка Балканы в Нагайбакском районе Челябинской области начался сбор лисичек. Жителям региона удается набрать ведра свежих грибов. Соответствующими снимками любители лесных прогулок делятся в социальных сетях. «Сегодня съездили в Балканы, собрали десятилитровое ведро лисичек. Нашли немного вешенок, попадаются сыроежки, больше ничего пока. Сняла с себя одного клеща», — написала подписчица сообщества «Тихая охота, грибы, ягоды, грибники Магнитогорск». Местные жители отмечают, что сезон сбора только начался. Жители региона рассчитывают, что другие виды грибов появятся в ближайшие недели. Как сообщало URA.RU ранее, маслята в Челябинской области начали собирать еще в конце мая. Их находили в Аргаяшском округе, а также в Сосновском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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