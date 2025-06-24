В окрестностях поселка Балканы в Нагайбакском районе Челябинской области начался сбор лисичек. Жителям региона удается набрать ведра свежих грибов. Соответствующими снимками любители лесных прогулок делятся в социальных сетях.
«Сегодня съездили в Балканы, собрали десятилитровое ведро лисичек. Нашли немного вешенок, попадаются сыроежки, больше ничего пока. Сняла с себя одного клеща», — написала подписчица сообщества «Тихая охота, грибы, ягоды, грибники Магнитогорск».
Местные жители отмечают, что сезон сбора только начался. Жители региона рассчитывают, что другие виды грибов появятся в ближайшие недели.
Как сообщало URA.RU ранее, маслята в Челябинской области начали собирать еще в конце мая. Их находили в Аргаяшском округе, а также в Сосновском районе.
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