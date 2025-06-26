Красный уровень с полуночи: магнитный шторм накроет Землю 27 июня 2025

В последние дни июня геомагнитное поле вновь дало о себе знать. Ученые предупреждают: влияние Солнца усиливается, а метеочувствительные люди уже ощущают это на себе. Какой силы будет магнитная буря 27 июня 2025 — в материале URA.RU.
Вспышки на Солнце 27 июня 2025: что происходит на Солнце
С конца июня Землю снова накрыла волна солнечной активности. Все началось 25 июня — в этот день уровень геомагнитных возмущений подскочил до 5,5 баллов по шкале Kp, что уже считается довольно высоким показателем. И, судя по прогнозам, буря затянется на несколько дней.
Причина — мощный поток солнечного ветра. Он образовался из-за так называемой корональной дыры на Солнце — это темная область на его поверхности, откуда в космос вырывается разогретая плазма. Сейчас она как раз повернута к Земле, и поэтому все, что вылетает из нее, летит прямо в нашу сторону.
Как объясняют специалисты из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, пик возмущений придется на 26 июня. В последующие сутки геомагнитная обстановка тоже обещает быть беспокойной.
Прогноз магнитных бурь на 27 июня 2025 года
По расчетам синоптиков, 27 июня будет неспокойным днем.
- Геомагнитный индекс Ap = 15 — это умеренная активность, которая может вызывать дискомфорт у чувствительных людей.
- Показатель солнечной активности F10.7 = 135 — означает, что Солнце ведет себя живо: возможны вспышки, но без экстремума.
С полуночи до 3:00 — буря достигнет красного уровня (5 баллов). С 3:00 до 12:00 — фаза спада: буря ослабеет до оранжевого уровня (4 балла), но будут краткие всплески. После 12:00 — магнитное поле стабилизируется, индекс упадет до зеленого уровня — тревожиться не о чем.
Атмосферное давление 27 июня 2025
- Москва — 742 мм рт. ст.
- Санкт-Петербург — 756 мм рт. ст.
Нормой считается 760 мм, так что в столице давление будет немного пониженным. Это может усиливать вялость, головную боль и сонливость, особенно в сочетании с магнитными колебаниями.
Что такое магнитные бури и как их распознать
Магнитная буря — это реакция магнитного поля Земли на всплеск солнечной активности. Когда Солнце выбрасывает плазму и частицы, они достигают нашей планеты и могут «взбудоражить» ее магнитосферу. Степень этой активности измеряют по индексу Kp — от 0 до 9. Чем выше цифра, тем сильнее буря и тем выше риск почувствовать ее на себе.
Вот простая шкала:
- 0–3 балла (зеленый уровень) — магнитное поле спокойно, все хорошо.
- 4 балла (оранжевый) — начинаются слабые возмущения, их могут ощутить чувствительные люди.
- 5–6 баллов (красный уровень) — геомагнитная буря средней силы. Возможны головные боли, утомляемость, скачки давления, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- 7–9 баллов (фиолетовый уровень) — сильные и очень сильные бури. Это уже серьезная нагрузка: возможны бессонница, нервозность, ухудшение концентрации, проблемы с самочувствием. Лучше избегать стрессов, поездок и тяжелой физической активности.
Влияют ли магнитные бури на здоровье: что говорит наука
Научных доказательств, что магнитные бури напрямую вредят здоровью, пока нет. Но врачи подтверждают: многие пациенты действительно жалуются на ухудшение самочувствия в дни геомагнитной активности. Это называется метеочувствительностью — и проявляется она по-разному:
- головной болью,
- вялостью и апатией,
- бессонницей,
- скачками давления,
- раздражительностью,
- ухудшением настроения.
Особенно остро реагируют люди с хроническими заболеваниями — например, гипертонией, вегето-сосудистой дистонией, болезнями сердца и нервной системы.
Как легко пережить магнитную бурю
Если вы чувствуете, что магнитные бури действуют на вас, вот простые правила:
- Следите за режимом сна. Спите минимум семь-восемь часов, не ложитесь позже полуночи.
- Пейте достаточно воды. Обезвоживание делает вас более уязвимым к внешним стрессам.
- Ограничьте кофе и крепкий чай. Особенно вечером — это помогает избежать бессонницы.
- Умерьте активность. Вместо тренажера — прогулка в парке.
- Контролируйте давление. Если оно скачет — не откладывайте визит к врачу.
- Не перегружайте себя делами. В бурные дни лучше не планировать важные переговоры, поездки и стрессы.
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