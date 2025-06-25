В Ивделе взорвалась квартира пенсионеров, которую отключили от электричества из-за долгов

У погибших при взрыве в Ивделе стариков отключили квартиру от света из-за долгов

26 июня 2025 в 11:19 Размер текста - 17 +

Хозяева не могли пользоваться электроплиткой, поэтому принесли в квартиру газовый баллон (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Ивделе произошел взрыв газа В Ивделе (Свердловская область) в результате взрыва газа в жилом доме погибли два пенсионера — гражданские муж и жена — должники по коммунальным услугам. Еще семеро пострадало, всего было эвакуировано 30 человек. URA.RU собрало в одном материале главное, что известно на этот час о ЧП. Взрыв Взрыв прогремел в доме №33 на улице Карла Маркса на втором этаже. Там проживала чета пенсионеров — 66-летний Виктор Шутов и 68-летняя Галина Осипова. Они были непьющими, безобидными, но имели странность: приносили в жилище вещи, которые находили на помойках — книги, ветошь, старье, велосипед. Это поспособствовало тому, что в квартире и подъезде возник сильный пожар — 80 квадратных метров. Долги В ходе разбора конструкций огнеборцы обнаружили хозяев без признаков жизни. «Пожарные даже не сразу смогли тела найти под этими завалами хлама», — сказала одна из знакомых погибших. По ее словам, пенсионеры имели долги за коммунальные услуги. По этой причине некоторое время назад им отключили электричество, и семья пользовалась газовым баллоном. Именно он и взорвался в ночь на 26 июня. Разрушения Из-за взрыва в жилище обрушилось перекрытие, выбило стекла и повредилась одна из стен. Спасатели эвакуировали 30 человек, из них восемь детей. Семи жильцам потребовалась медицинская помощь. Трое от госпитализации отказались, а четверо находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Пострадавшие В гостинице «Ивдель» развернули пункт временного размещения (ПВР). На данный момент туда привезли одну пожилую женщину. Можно ли будет проживать в пострадавшем подъезде и доме — вопрос пока открытый. Как сообщает свердловское управление МЧС, степень повреждения несущих конструкций будет устанавливаться. Для этого из Екатеринбурга выехали специалисты. Уголовное дело Главой Ивделя Владимиром Михелем в городе введен режим ЧС. СКР возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». О ситуации доложено региональным властям. Подробнее о том, что происходит на месте ЧП, — в онлайн-трансляции агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ивделе (Свердловская область) в результате взрыва газа в жилом доме погибли два пенсионера — гражданские муж и жена — должники по коммунальным услугам. Еще семеро пострадало, всего было эвакуировано 30 человек. URA.RU собрало в одном материале главное, что известно на этот час о ЧП. Взрыв прогремел в доме №33 на улице Карла Маркса на втором этаже. Там проживала чета пенсионеров — 66-летний Виктор Шутов и 68-летняя Галина Осипова. Они были непьющими, безобидными, но имели странность: приносили в жилище вещи, которые находили на помойках — книги, ветошь, старье, велосипед. Это поспособствовало тому, что в квартире и подъезде возник сильный пожар — 80 квадратных метров. В ходе разбора конструкций огнеборцы обнаружили хозяев без признаков жизни. «Пожарные даже не сразу смогли тела найти под этими завалами хлама», — сказала одна из знакомых погибших. По ее словам, пенсионеры имели долги за коммунальные услуги. По этой причине некоторое время назад им отключили электричество, и семья пользовалась газовым баллоном. Именно он и взорвался в ночь на 26 июня. Из-за взрыва в жилище обрушилось перекрытие, выбило стекла и повредилась одна из стен. Спасатели эвакуировали 30 человек, из них восемь детей. Семи жильцам потребовалась медицинская помощь. Трое от госпитализации отказались, а четверо находятся в больнице в состоянии средней тяжести. В гостинице «Ивдель» развернули пункт временного размещения (ПВР). На данный момент туда привезли одну пожилую женщину. Можно ли будет проживать в пострадавшем подъезде и доме — вопрос пока открытый. Как сообщает свердловское управление МЧС, степень повреждения несущих конструкций будет устанавливаться. Для этого из Екатеринбурга выехали специалисты. Главой Ивделя Владимиром Михелем в городе введен режим ЧС. СКР возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». О ситуации доложено региональным властям. Подробнее о том, что происходит на месте ЧП, — в онлайн-трансляции агентства.