В Перми вынесли приговор фотографу, обвиняемому в госизмене

Пермский краевой суд 26 июня вынес приговор фотографу Григорию Скворцову, признав его виновным в государственной измене (статья 275 УК РФ). Суд назначил Скворцову 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также ограничил его свободу еще на один год после отбытия основного срока, передает корреспондент URA.RU из зала суда.
«Судебное заседание проходило в закрытом режиме. В ходе процесса были полностью установлены и доказаны факты совершения Скворцовым преступления против государственной безопасности. Сам Скворцов вину в государственной измене не признал», — сообщает журналист.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в соответствии с действующим законодательством.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что фотограф из Перми Григорий Скворцов был задержан в конце 2023 года в Москве. Тогда Лефортовский суд отправил его в СИЗО. С тех пор он находился под стражей. Детали уголовного дела были засекречены. Однако СМИ со ссылкой на письмо самого задержанного писали о том, что фотографа Григория Скворцова обвинили в госизмене после передачи американскому журналисту книги о секретных советских бункерах.
В середине мая 2025 года материалы дела поступили в Пермский краевой суд, судьей по делу был назначен Сергей Коробейников. Именно он выносил приговор Тимуру Бекмансурову. 26 июня он огласил приговор и Скворцову.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!