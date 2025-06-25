25 июня 2025

В Перми вынесли приговор фотографу, обвиняемому в госизмене

Суд приговорил фотографа из Перми Скворцова к 16 годам колонии за госизмену
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован Фото:

Пермский краевой суд 26 июня вынес приговор фотографу Григорию Скворцову, признав его виновным в государственной измене (статья 275 УК РФ). Суд назначил Скворцову 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также ограничил его свободу еще на один год после отбытия основного срока, передает корреспондент URA.RU из зала суда. 

«Судебное заседание проходило в закрытом режиме. В ходе процесса были полностью установлены и доказаны факты совершения Скворцовым преступления против государственной безопасности. Сам Скворцов вину в государственной измене не признал», — сообщает журналист. 

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что фотограф из Перми Григорий Скворцов был задержан в конце 2023 года в Москве. Тогда Лефортовский суд отправил его в СИЗО. С тех пор он находился под стражей. Детали уголовного дела были засекречены. Однако СМИ со ссылкой на письмо самого задержанного писали о том, что фотографа Григория Скворцова обвинили в госизмене после передачи американскому журналисту книги о секретных советских бункерах.

В середине мая 2025 года материалы дела поступили в Пермский краевой суд, судьей по делу был назначен Сергей Коробейников. Именно он выносил приговор Тимуру Бекмансурову. 26 июня он огласил приговор и Скворцову. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский краевой суд 26 июня вынес приговор фотографу Григорию Скворцову, признав его виновным в государственной измене (статья 275 УК РФ). Суд назначил Скворцову 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также ограничил его свободу еще на один год после отбытия основного срока, передает корреспондент URA.RU из зала суда.  «Судебное заседание проходило в закрытом режиме. В ходе процесса были полностью установлены и доказаны факты совершения Скворцовым преступления против государственной безопасности. Сам Скворцов вину в государственной измене не признал», — сообщает журналист.  Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в соответствии с действующим законодательством. Ранее URA.RU рассказывало о том, что фотограф из Перми Григорий Скворцов был задержан в конце 2023 года в Москве. Тогда Лефортовский суд отправил его в СИЗО. С тех пор он находился под стражей. Детали уголовного дела были засекречены. Однако СМИ со ссылкой на письмо самого задержанного писали о том, что фотографа Григория Скворцова обвинили в госизмене после передачи американскому журналисту книги о секретных советских бункерах. В середине мая 2025 года материалы дела поступили в Пермский краевой суд, судьей по делу был назначен Сергей Коробейников. Именно он выносил приговор Тимуру Бекмансурову. 26 июня он огласил приговор и Скворцову. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...