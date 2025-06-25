В Челябинской области расширили категории участников СВО для получения выплат

В Челябинской области получить единовременную выплату теперь могут участники СВО мобилизованные или заключившие контракт не раньше, чем 1 января 2024 года. До изменений, на эту категорию поддержки могли рассчитывать бойцы, поступившие на службу не раньше 1 декабря 2024 года. Изменения были приняты на 68 заседании заксобрания Челябинской области.
«Предлагается снять требования о наличии гражданства РФ для тех, кто заключает контракт для прохождения службы с Федеральной службой войск нацгвардии РФ (Росгвардии) и предусмотреть единовременные выплаты мобилизованным или заключившим контракт начиная с 1 января 2024 года»,- передает корреспондент URA.RU доклад министра соцотношений региона Натальи Лугачевой.
Ранее выплата была предусмотрена для бойцов, поступивших на службу с 1 декабря 2024 года. Одним из первых вопросов в повестке также было изменение бюджета региона, где утвердили направление более 181 млн рублей на обучение членов семей бойцов.
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