25 июня 2025

В Челябинской области расширили категории участников СВО для получения выплат

© Служба новостей «URA.RU»
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Единовременные выплаты получат челябинские бойцы, попавшие на службу с 1 января 2024 года
Единовременные выплаты получат челябинские бойцы, попавшие на службу с 1 января 2024 года Фото:

В Челябинской области получить единовременную выплату теперь могут участники СВО мобилизованные или заключившие контракт не раньше, чем 1 января 2024 года. До изменений, на эту категорию поддержки могли рассчитывать бойцы, поступившие на службу не раньше 1 декабря 2024 года. Изменения были приняты на 68 заседании заксобрания Челябинской области.

«Предлагается снять требования о наличии гражданства РФ для тех, кто заключает контракт для прохождения службы с Федеральной службой войск нацгвардии РФ (Росгвардии) и предусмотреть единовременные выплаты мобилизованным или заключившим контракт начиная с 1 января 2024 года»,- передает корреспондент URA.RU доклад министра соцотношений региона Натальи Лугачевой.

Ранее выплата была предусмотрена для бойцов, поступивших на службу с 1 декабря 2024 года. Одним из первых вопросов в повестке также было изменение бюджета региона, где утвердили направление более 181 млн рублей на обучение членов семей бойцов.

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В Челябинской области получить единовременную выплату теперь могут участники СВО мобилизованные или заключившие контракт не раньше, чем 1 января 2024 года. До изменений, на эту категорию поддержки могли рассчитывать бойцы, поступившие на службу не раньше 1 декабря 2024 года. Изменения были приняты на 68 заседании заксобрания Челябинской области. «Предлагается снять требования о наличии гражданства РФ для тех, кто заключает контракт для прохождения службы с Федеральной службой войск нацгвардии РФ (Росгвардии) и предусмотреть единовременные выплаты мобилизованным или заключившим контракт начиная с 1 января 2024 года»,- передает корреспондент URA.RU доклад министра соцотношений региона Натальи Лугачевой. Ранее выплата была предусмотрена для бойцов, поступивших на службу с 1 декабря 2024 года. Одним из первых вопросов в повестке также было изменение бюджета региона, где утвердили направление более 181 млн рублей на обучение членов семей бойцов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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