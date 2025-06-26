Пророк Елисей, белые ночи и гречка: что празднуют и чего лучше не делать 27 июня

27 июня — день, богатый на праздники. На него выпадают и мировые праздники с серьезным смыслом — вроде Всемирного дня рыболовства и Дня малого бизнеса, и православные торжества пророка Елисея. А еще — народный праздник Елисея Гречкосея, когда в полях сеют гречку и читают приметы на удачу. Почему этот день особенный и что точно нельзя делать, чтобы не навлечь беду — читайте в материале URA.RU.
Праздники в России и мире 27 июня 2025
Всемирный день рыболовства
Отмечается с 1985 года по инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Цель праздника — напомнить о важности рационального вылова и сохранения рыбных запасов. Сегодня более половины рыбы в мире выращивают на специальных фермах. А еще этот день — отличный повод пойти на рыбалку.
День микро-, малых и средних предприятий
Провозглашен ООН в 2017 году. Малый бизнес — это основа экономики во всем мире: 90% компаний относятся к этой категории. Они создают до 70% рабочих мест. Особенно важны такие предприятия в небольших городах и селах — там они часто единственные работодатели. Кстати, интересный факт — в России на долю малого и среднего бизнеса в объеме ВВП приходится около 20%, в то время как за рубежом, только по малому бизнесу эта цифра достигает 50%.
Международный день слепоглухого человека
27 июня — день рождения Хелен Келлер, американки, которая потеряла слух и зрение в детстве, но стала писательницей и общественным деятелем. Праздник посвящен миллионам людей по всему миру, которые живут с двойным нарушением. Он призван привлечь внимание к их правам, доступу к образованию, технологиям и полноценной жизни.
Всемирный день микробиома
Микробиом — это миллиарды бактерий и микроорганизмов, которые живут в нас и вокруг нас. Они помогают переваривать пищу, укрепляют иммунитет, регулируют настроение и даже влияют на вес. Праздник нужен, чтобы напомнить: здоровье начинается с баланса внутри. Не зря сегодня так популярны пробиотики и ферментированные продукты.
День белых ночей
Конец июня — время белых ночей на севере, особенно в Петербурге. Здесь солнце почти не уходит за горизонт, и ночь становится похожа на сумерки. Это не только природное явление, но и культурное событие: в городе проходят фестивали, экскурсии, концерты и разводят мосты под светом не заходящего солнца.
День рождения банкомата
В 1967 году в Лондоне появился первый банкомат. Изобрел его Джон Шеппард-Баррон, чтобы клиенты могли снимать наличные круглосуточно. Сейчас без банкоматов жизнь невозможна, а вот тогда они работали на чеках и давали максимум 10 фунтов за раз.
Православные праздники 27 июня 2025
День памяти святого пророка Елисея
27 июня православные христиане чтут пророка Елисея (в Библии — Елиша) — одного из самых известных учеников пророка Илии. Это случилось еще за девять веков до Рождества Христова. Елисей прославился как человек глубокой веры и великих чудес: он воскрешал умерших, исцелял больных, очищал отравленную воду, а также помогал вдовам и голодающим.
История пророка подробно изложена в Книге Царств — там описано, как он был призван Богом через Илию, разделил воды Иордана, насытил сотни человек несколькими хлебами и как даже его кости воскресили умершего, когда к ним прикоснулись. Его мощная вера и бескорыстная помощь людям сделали Елисея одним из самых почитаемых пророков.
В этот день православные верующие молятся о исцелении от болезней, духовной стойкости и помощи в трудной ситуации — особенно если дело касается семьи или голода.
Собор Дивеевских святых
В тот же день церковь отмечает Собор Дивеевских святых — день памяти всех праведников, связанных с Серафимо-Дивеевским монастырем в Нижегородской области. В первую очередь, конечно, вспоминают преподобного Серафима Саровского, одного из самых почитаемых русских святых. Но кроме него, в собор входят и другие подвижники, которые жили в монастыре или были с ним связаны — монахи, игумении, старцы.
Дивеево — это не просто монастырь, а целое место силы, куда стекаются паломники со всей России. Говорят, что именно здесь находится четвертый земной удел Пресвятой Богородицы, и по вере людей, она оберегает тех, кто проходит по знаменитой Канавке Богородицы — тропе, которую сама Дева Мария обозначила во сне одной из монахинь. В этот день принято молиться за здоровье, просить защиты и поддержки в семейных и душевных вопросах. Особенно почитают этот праздник женщины, прося Богородицу дать сил, мудрости и покоя.
Народный праздник 27 июня — Елисей Гречкосей
27 июня в народе чествовали Елисея Гречкосея — так прозвали святого пророка Елисея в русском крестьянском календаре. На Руси именно в это время начинали сеять гречку — и считалось, что если сделать это в этот день, урожай будет богатым, а год — удачным.
Имя Елисея пришло в народный календарь из церковного. Пророк Елисей — один из самых почитаемых библейских праведников. Он был учеником пророка Илии и славился чудесами, в том числе — «воскрешением мертвых, исцелениями и даром прозорливости». На Руси его имя связали с землёй и полевыми работами — потому что дата памяти выпадала на разгар сельскохозяйственного сезона.
Гречка в народе была не просто едой, а настоящим оберегом. Считалось, что она:
- защищает от сглаза и болезней,
- укрепляет здоровье и силу,
- приносит в дом достаток.
А потому в этот день:
- сеяли гречку, стараясь не опоздать с посевами (отсюда и прозвище святого);
- ели гречневую кашу, особенно с молоком — «чтобы дом был полная чаша»;
- заговаривали зерно, чтобы урожай был чистым и без червей;
- выносили в поле освященную воду, чтобы окропить землю — «для силы».
Народные приметы:
- «На Елисея — гречка в землю просится»
- «Как посеешь гречу в Елисей — так она и взойдет»
- «Если на Елисея облака редкие и небо ясное — к богатому урожаю»
- «Пчелы в этот день особенно активны — значит, лето будет мед да греча»
Кто родился 27 июня
- Джей Джей Абрамс — культовый продюсер, режиссер и сценарист, создатель популярных франшиз «Звездные войны», «Стар Трек» и «Остаться в живых».
- Тоби Магуайр — актер, ставший культовой звездой благодаря роли Человека-паука в трилогии Сэма Рэйми.
- Сэм Клафлин — актер, прославившийся ролями в «Голодных играх» и романтической драме «Облачный атлас».
- Хлоя Кардашьян — звезда реалити-шоу, бизнесвумен и активный медиаперсонаж из знаменитой семьи Кардашьян.
- Изабель Аджани — французская актриса с выдающейся карьерой в европейском кино, обладательница нескольких «Сезаров».
- Мэттью Льюис — актер, известный как Невилл Долгопупс в серии фильмов о Гарри Поттере.
- Эд Вествик — актер, подаривший миру образ Чака Басса из культового сериала «Сплетница».
- Алсу — российская певица, завоевавшая популярность с хитом «Иногда» и участием на «Евровидении».
- Ирина Тонева — солистка популярной группы «Фабрика», активно выступающая на российской эстраде.
- H.E.R. (Габриэлла Сармьенто Уилсон) — американская певица и мультиинструменталистка, обладательница нескольких премий Грэмми.
- Виктор Дробыш — известный российский музыкальный продюсер, создатель хитов для многих звезд и телевизионный продюсер.
- Павел Сердюк — российский актер театра и кино, участник нескольких успешных проектов.
- Ростислав Бершауэр — актер, известный по ролям в отечественных сериалах и фильмах.
- Карен Оганесян — режиссер с заметным вкладом в современное российское кино и телевидение.
- Светлана Кузнецова — теннисистка, одна из лучших спортсменок России, обладательница титулов Большого шлема.
Кто отмечает именины 27 июня:
- Александр — имя греческого происхождения, означающее «защитник людей», одно из самых распространенных и сильных имен в истории, связанное с Александром Македонским.
- Владимир — славянское имя, символизирующее «владеющий миром» или «властелин», очень почитаемое в православной традиции.
- Георгий — имя греческого происхождения, означающее «земледелец», но прославленное святым Георгием Победоносцем — покровителем воинов и крестоносцев.
- Елисей — библейское имя, означающее «Бог спасает», связано с пророком, учеником Илии в Ветхом Завете.
- Иосиф — древнееврейское имя, означающее «Бог приумножит», широко распространено в христианстве и иудаизме, с множеством святцев.
- Мефодий — имя греческого происхождения, связанное с просветителем и создателем славянской письменности, святым Мефодием.
- Мстислав — древнеславянское имя, означающее «слава мщения» или «мстящий за славу», часто носили князья и воины.
- Николай — греческое имя «победитель народа», с мощным религиозным символизмом, в честь святого Николая — покровителя детей и мореплавателей.
- Павел — имя латинского происхождения, означающее «малый» или «смиренный», широко известно благодаря апостолу Павлу, одному из главных проповедников христианства.
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